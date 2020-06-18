После аварии с Ефремовым в Москве произошло новое скандальное ДТП

После аварии с Ефремовым в Москве произошло новое скандальное ДТП
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Водитель иномарки выехал на встречную полосу

Авария с Михаилом Ефремовым, произошедшая в ночь на 9 июня, всколыхнула общественность. А уже 17 июня в столице случилось новое скандальное ДТП. Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев врезался в машину, двигаясь под путеводом.

В крови 26-летнего мужчины, как указывают журналисты, был обнаружен алкоголь. В результате водители серьезно не пострадали, а автомобили раскидало по дороге.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как родственник экс-чиновника не в первый раз садится за руль в пьяном виде, узнали журналисты. В 2017 г. он на скорости более 300 км/ч выехал на МКАД и устроил ДТП, однако дело тогда закрыли, пишет НСН. Однако особого ущерба его автопарку это не принесло. У "внука-мажора" оказалось еще несколько элитных иномарок в гараже. 

Также выяснилось, что управлял автомобилем мужчина без прав – их у него отобрали в прошлом году.

После случившегося Ишаева увезли в больницу с болями в ноге, дополняет "Пятый канал".

Фамилия Ишаев в прессе в последние годы мелькает часто. В 2019 году экс-главу Хабаровского края подозревали в воровстве и превышении должностных полномочий.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей