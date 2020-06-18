Водитель иномарки выехал на встречную полосу

Авария с Михаилом Ефремовым, произошедшая в ночь на 9 июня, всколыхнула общественность. А уже 17 июня в столице случилось новое скандальное ДТП. Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев врезался в машину, двигаясь под путеводом.

В крови 26-летнего мужчины, как указывают журналисты, был обнаружен алкоголь. В результате водители серьезно не пострадали, а автомобили раскидало по дороге.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как родственник экс-чиновника не в первый раз садится за руль в пьяном виде, узнали журналисты. В 2017 г. он на скорости более 300 км/ч выехал на МКАД и устроил ДТП, однако дело тогда закрыли, пишет НСН. Однако особого ущерба его автопарку это не принесло. У "внука-мажора" оказалось еще несколько элитных иномарок в гараже.

Также выяснилось, что управлял автомобилем мужчина без прав – их у него отобрали в прошлом году.

После случившегося Ишаева увезли в больницу с болями в ноге, дополняет "Пятый канал".

Фамилия Ишаев в прессе в последние годы мелькает часто. В 2019 году экс-главу Хабаровского края подозревали в воровстве и превышении должностных полномочий.