Взрыв в Киеве: под завалами дома найдены погибшие - видео

Взрыв в Киеве: под завалами дома найдены погибшие - видео
Фото: сайт ГСЧС Украины/www.dsns.gov.ua
По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования

В столичном жилом массиве Позняки в Киеве сегодня произошел взрыв в 9-этажном доме. Произошло обрушение межэтажных перекрытий четырех квартир, есть жертвы.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ЧП случилось в 10 утра по-киевскому времени (09:00 по мск) в Дарницком районе на улице Григоренко.


Предварительно, произошел взрыв произошел "газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", отмечает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативная группа ГСЧС и сотрудники Нацполиции.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, который находится на месте аварии, спасатели достали из-под завалов двух погибших, сообщает УНИАН. Кроме того, он отметил, что сейчас рассматриваются две версии ЧП – взрыв газа или взрывчатки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Польше набросились на Путина с обвинениями в манипуляции историей

Власти страны настаивают на вторжении на свою территорию в годы Второй мировой

Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко

Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей