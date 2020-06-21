По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования

В столичном жилом массиве Позняки в Киеве сегодня произошел взрыв в 9-этажном доме. Произошло обрушение межэтажных перекрытий четырех квартир, есть жертвы.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ЧП случилось в 10 утра по-киевскому времени (09:00 по мск) в Дарницком районе на улице Григоренко.

В Киеве на проспекте Григоренко произошел взрыв газа в многоэтажном доме. В доме разрушено несколько квартир. pic.twitter.com/xADtS9Z7zM — ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) June 21, 2020

Предварительно, произошел взрыв произошел "газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", отмечает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативная группа ГСЧС и сотрудники Нацполиции.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, который находится на месте аварии, спасатели достали из-под завалов двух погибших, сообщает УНИАН. Кроме того, он отметил, что сейчас рассматриваются две версии ЧП – взрыв газа или взрывчатки.

