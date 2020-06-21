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У побережья Одессы произошел разлив топлива из затонувшего еще осенью прошлого года танкера Delfi. Пятно токсичной жидкости стремительно увеличивается и добралось до пляжей.
В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета сообщили, что к месту ЧП сегодня доставили сорбент, разлив удалось локализовать, пишет "Страна".
При этом власти города предупредили, что купаться в море пока запрещено, сделаны замеры качества воды.
Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 г. к одесскому пляжу "Дельфин" штормом прибило малый танкер Delfi. До этого он несколько часов терпел бедствие в Одесском заливе, однако экипаж не подавал сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж из трех человек эвакуировали и отправили с обморожениями в местные больницы.
В мае нынешнего года сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха в зоне нахождения судна: допустимые показатели превышены в 15 раз.
Как отмечает "телеграм-канал" издания "Украина.ру", с прошлой осени обещали убрать танкер до начала курортного сезона, но ничего для этого не предприняли.
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По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования