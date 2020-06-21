Незалежная находится в крайне тяжелом экономическом состоянии

Граждане Украины, напуганные возможным новым коронавирусным карантином и тотальной нищетой, скоро начнут спасаться бегством в страны Европы, где с эпидемией уже почти справились. Такой прогноз дал известный украинский политолог Вадим Карасев.

По его словам, экономика страны находится на грани краха. Он считает, что поток мигрантом из Незалежной в Старый свет хлынет еще до конца текущего года. Европа примет украинцев, хотя и проверит каждого въезжающего, отметил Карасев.

Сейчас экономика соборной пребывает в крайне тяжелом состоянии, а у населения нет средств даже на еду, поскольку из-за мер карантина не функционировали предприятия, которые уже не откроются из-за банкротства.

"Пройдите по центру Киева, сколько закрыто торговых точек, которые раньше работали, а денег в стране и дальше не будет", – сказал в эфире телеканала NewsOne Карасев.

Накануне стало известно, что Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19. С показателем +841 заболевших Незалежная оказалась на третьем месте, обогнав Белоруссию и Молдавию.

С начала эпидемии в стране заразились 36 тыс. 560 человек, умерли 1002 пациента, пишет "112".

