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Граждане Украины, напуганные возможным новым коронавирусным карантином и тотальной нищетой, скоро начнут спасаться бегством в страны Европы, где с эпидемией уже почти справились. Такой прогноз дал известный украинский политолог Вадим Карасев.
По его словам, экономика страны находится на грани краха. Он считает, что поток мигрантом из Незалежной в Старый свет хлынет еще до конца текущего года. Европа примет украинцев, хотя и проверит каждого въезжающего, отметил Карасев.
Сейчас экономика соборной пребывает в крайне тяжелом состоянии, а у населения нет средств даже на еду, поскольку из-за мер карантина не функционировали предприятия, которые уже не откроются из-за банкротства.
"Пройдите по центру Киева, сколько закрыто торговых точек, которые раньше работали, а денег в стране и дальше не будет", – сказал в эфире телеканала NewsOne Карасев.
Накануне стало известно, что Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19. С показателем +841 заболевших Незалежная оказалась на третьем месте, обогнав Белоруссию и Молдавию.
С начала эпидемии в стране
заразились 36 тыс. 560 человек, умерли 1002 пациента, пишет "112".
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