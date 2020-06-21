В Киеве на "Родину-мать" повесили флаг ЛГБТ-сообщества

В Киеве на "Родину-мать" повесили флаг ЛГБТ-сообщества
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Памятник советским воинам был открыт на территории столицы Незалежной в 1981 году

На Украине активисты ЛГБТ с помощью квадрокоптера установили на мече монумента Родины-матери, установленном в центре Киева над Днепром, флаг сообщества.

Как пишет Телеграм-канал "Политота", сделано это в рамках месячника КиевПрайда.

"Символы советской власти сменяются символами глобализма", – говорится в сообщении.

К посту приложено видео акции. Видеоряд сопровождается хэштегом "мамозрозумієтапідтримає" ("Мама понимает и поддерживает" – прим.ред).

Напомним, монумент Родине-матери в Киеве был открыт в составе музейного комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны, в 1981 году с участием генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Над проектом работал известный советский скульптор Евгений Вучетич. После его смерти проект возглавил Василий Бородай.

Общая высота скульптуры вместе с постаментом – 102 метра.

Постамайданные вожди периодически поднимают тему ее "декоммунизации" – их коробит наличие на щите скульптуры герба СССР.  Пока специалисты не могут решить, как без ущерба памятнику, избавиться от советского символа. Зато на фигуру активисты как-то надели веночек, в другой раз осветили прожекторами в цвета украинского флага, также был вариант расцветки в вышиванки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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