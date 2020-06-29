Интерес американских военных к российской территории усилился

Черноморские границы России утром в понедельник, 29 июня, патрулировали сразу несколько самолетов-разведчиков США. Таковы данные портала PlaneRadar.

Так, с авиабазы Сигонелла в Италии в Черное море направились противолодочный "Боинг P-8A Poseidon" ВМС США и стратегический разведывательный беспилотник Teledyne RQ-4A Global Hawk ВВС США. А с авиабазы Милденхолл в Великобритании вылетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США "Боинг RC-135W Rivet Joint".

На днях Россия уже была вынуждена поднять в небо истребители, чтобы отогнать слишком любопытных американцев от воздушного пространства Крыма. А 26 июня у российских границ были замечены 35 иностранных самолетов-разведчиков и несколько беспилотников.