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Против нового советника Дмитрия Рогозина завели уголовное дело по статье "Государственная измена". Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА "Новости". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Как стало известно журналистам, Федеральная служба безопасности России заподозрила Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО.
Чиновник собирал сведения, относящиеся к государственной тайне, – данные о военно-техническом сотрудничестве и обороне России, – говорится в сообщении информагентства.
В Роскосмосе утверждают, что задержание советника Рогозина не связано с его работой в госкорпорации, где он отвечал за инфополитику внутри компании и принадлежащих ей предприятий. Раньше он работал журналистом в "Коммерсанте", а на новую должность был назначен пару месяцев назад.
Напомним, Ивана Сафронова задержали сегодня в центре Москвы. Этот момент попал на видео.
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