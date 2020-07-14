Убийцу двух мужчин задержали по горячим следам

Инцидент произошел в подмосковном Подольске

Конфликт на лестничной площадке закончился поножовщиной – в результате двое мужчин скончались прямо в подъезде от ножевых ранений.

Когда правоохранители появились на месте преступления, убийца сбежал. Однако сотрудникам удалось найти его по горячим следам. 

Тела мужчин нашли днем 14 июля – через несколько часов был пойман подозреваемый в преступлении. Им оказался житель Подольска 1978 года рождения, сообщает "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о гибели еще двоих мужчин в Подмосковье. К их смерти привел несчастный случай – погибших придавило гидравлической пластиной в Домодедово. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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