Инцидент произошел в подмосковном Подольске

Конфликт на лестничной площадке закончился поножовщиной – в результате двое мужчин скончались прямо в подъезде от ножевых ранений.

Когда правоохранители появились на месте преступления, убийца сбежал. Однако сотрудникам удалось найти его по горячим следам.

Тела мужчин нашли днем 14 июля – через несколько часов был пойман подозреваемый в преступлении. Им оказался житель Подольска 1978 года рождения, сообщает "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о гибели еще двоих мужчин в Подмосковье. К их смерти привел несчастный случай – погибших придавило гидравлической пластиной в Домодедово.