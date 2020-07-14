Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
576 новости
Конфликт на лестничной площадке закончился поножовщиной – в результате двое мужчин скончались прямо в подъезде от ножевых ранений.
Когда правоохранители появились на месте преступления, убийца сбежал. Однако сотрудникам удалось найти его по горячим следам.
Тела мужчин нашли днем 14 июля – через несколько часов был пойман подозреваемый в преступлении. Им оказался житель Подольска 1978 года рождения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о гибели еще двоих мужчин в Подмосковье. К их смерти привел несчастный случай – погибших придавило гидравлической пластиной в Домодедово.
Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов
Таким образом люди пытаются повысить размер выплат