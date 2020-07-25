Полиция искала Иваницкого трое суток в Подмосковном лесу

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым. Мужчине было 83 года. О смерти спортсмена сообщил телеграмм-канал "112".

Известно, что борец ушел из дома 22 июля. Иваницкий собирался пойти в лес за грибами, однако обратно так и не вернулся. С собой у него было пластиковое корыто, которое позже нашли спасатели.

Сын спортсмена предполагал, что отец мог перебраться через реку на другой берег, поэтому к операции подключили еще и водолазов.

Александр Иваницкий был советским мастером спорта. На его счету множество побед в соревнованиях по самбо и вольной борьбе. в 1964 году он стал призером олимпийских игр.