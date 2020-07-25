Репетиция парада ко Дню ВМФ обернулась неудачей для зрителей - видео

Репетиция парада ко Дню ВМФ обернулась неудачей для зрителей - видео
Фото: Elena Dunn/Global Look Press/www.globallookpress.com
На ногах смогли удержаться далеко не все, но пострадавших нет

Репетиция парада ко Дню ВМФ обернулась неприятностью для желающих посмотреть на российские военные корабли на воде. Зрителей окатило огромной волной: у некоторых вода попала на технику. Инцидент произошел в Балтийске Калиниградской области. Видео произошедшего попало в Сеть. 

На ролике видно, как неподалеку от точки наблюдения проходят военные корабли. Наблюдатели удобно устроились вблизи воды, любуясь эффектным зрелищем. В какой-то момент движение судов подняло воду настолько, что зрителей окатило мощным всплеском волн – некоторые не смогли удержаться на ногах. Об этом сообщил телеграм-канал "Говорит Москва". 

Данных о пострадавших во время репетиции нет. Многие отделались лишь промокшей одеждой и легким испугом. 

Ранее стало известно о том, что около Крыма во время патриотической акции затонул бронетранспортер. На борту находились 6 человек, однако им удалось вовремя эвакуироваться. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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