На ногах смогли удержаться далеко не все, но пострадавших нет

Репетиция парада ко Дню ВМФ обернулась неприятностью для желающих посмотреть на российские военные корабли на воде. Зрителей окатило огромной волной: у некоторых вода попала на технику. Инцидент произошел в Балтийске Калиниградской области. Видео произошедшего попало в Сеть.

На ролике видно, как неподалеку от точки наблюдения проходят военные корабли. Наблюдатели удобно устроились вблизи воды, любуясь эффектным зрелищем. В какой-то момент движение судов подняло воду настолько, что зрителей окатило мощным всплеском волн – некоторые не смогли удержаться на ногах. Об этом сообщил телеграм-канал "Говорит Москва".

Данных о пострадавших во время репетиции нет. Многие отделались лишь промокшей одеждой и легким испугом.

Ранее стало известно о том, что около Крыма во время патриотической акции затонул бронетранспортер. На борту находились 6 человек, однако им удалось вовремя эвакуироваться.