В Подмосковье спасли заплутавшую в лесу пенсионерку

Найти женщину удалось спустя два часа поисков

Пенсионерка решила отправиться в вместе с четырнадцатилетним внуком за грибами – подходящим вариантом они выбрали лес неподалеку от деревни Залесье. Однако в результате похода женщина потерялась. 

Как пишет "Подмосковье сегодня", спустя некоторое время прогулки женщина с мальчиком вышли к дороге. Шестидесятилетняя пенсионерка решила вернуться ненадолго в лес, оставив внука у обочины. Вызволять ее пришлось уже с помощью спасателей. 

Специалисты около двух часов прочесывали лес с сиренами. Когда ее обнаружили, то сразу же осмотрели. Сообщается, что помощь медиков ей не понадобилась. 

Ранее в Подмосковном лесу спасли двух женщин с ребенком. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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