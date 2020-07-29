Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Пенсионерка решила отправиться в вместе с четырнадцатилетним внуком за грибами – подходящим вариантом они выбрали лес неподалеку от деревни Залесье. Однако в результате похода женщина потерялась.
Как пишет "Подмосковье сегодня", спустя некоторое время прогулки женщина с мальчиком вышли к дороге. Шестидесятилетняя пенсионерка решила вернуться ненадолго в лес, оставив внука у обочины. Вызволять ее пришлось уже с помощью спасателей.
Специалисты около двух часов прочесывали лес с сиренами. Когда ее обнаружили, то сразу же осмотрели. Сообщается, что помощь медиков ей не понадобилась.
Ранее в Подмосковном лесу спасли двух женщин с ребенком.
Пока не известно, кого телеграфное агентство Республики причислило к ЧВК
Президент России рассказал о ситуации с коронавирусом в стране