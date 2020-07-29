Найти женщину удалось спустя два часа поисков

Пенсионерка решила отправиться в вместе с четырнадцатилетним внуком за грибами – подходящим вариантом они выбрали лес неподалеку от деревни Залесье. Однако в результате похода женщина потерялась.

Как пишет "Подмосковье сегодня", спустя некоторое время прогулки женщина с мальчиком вышли к дороге. Шестидесятилетняя пенсионерка решила вернуться ненадолго в лес, оставив внука у обочины. Вызволять ее пришлось уже с помощью спасателей.

Специалисты около двух часов прочесывали лес с сиренами. Когда ее обнаружили, то сразу же осмотрели. Сообщается, что помощь медиков ей не понадобилась.

Ранее в Подмосковном лесу спасли двух женщин с ребенком.