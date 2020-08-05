Выросло число пострадавших при взрыве в Бейруте

Стали известны причины трагедии

Более 78 человек погибли в результате мощнейшего взрыва, прогремевшего в порту Бейрута 4 августа. По словам ливанского премьера Хассана Диаба, причиной катастрофы стало халатное отношение к хранению аммиачной селитры на протяжении шести лет.

Как отметил глава правительства Ливана, на складе в порту города находилось 2750 тонн горючего. Он выступил с идеей формирования комиссии по расследованию инцидента, которая за два дня должна выявить виновников и определить причину случившегося.

Как отмечает телеканал Al Jazeera , минимальное количество жертв – 78 человек. Ливанский Минздрав заявляет, что около четырех тысяч человек имеют различного рода ранения. Огромное количество ливанцев числятся пропавшими без вести, передает телеканал "360". Поиски продолжаются в ночное время суток, несмотря на то что это осложняется перебоями в подаче электричества.

Власти Ливана объявили трехдневный траур, сообщает "ФедералПресс".

Ранее стало известно, что здания посольств РФ и дипмиссии Казахстана пострадали из-за ударной волны.

Егор МАЛКОВ

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