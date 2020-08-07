Помогли в больнице: мужчина с потерей памяти нашел семью

Случай произошел в Раменском

Долгое время Борис Королев жил на вокзале. Он не мог вспомнить, как его зовут, откуда он и кто его родные. Мужчину доставили в больницу, где его сосед по палате во время разговора узнал некоторые детали, по которым начали искать родных. 

Как рассказал сосед, Борис смог вспомнить лишь то, что у него есть дети, а дочь зовут Оксаной. 

"Тогда я разместил в интернете объявление. Откликнулись поисковые отряды, и уже вчера в отделение позвонил сын Королева и обещал приехать", – рассказывает он изданию "Подмосковье сегодня"

Выяснилось, что Борис развелся с женой, когда старшему ребенку было семь. После жил в общежитии и работал охранником. Многое из своей жизни не помнит, и как оказался на улице тоже. С родными не виделся с тех пор, как от него ушла жена. 

Ранее спасатели помогли женщине, у которой в лесу случился инсульт. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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