Мужчину схватили сразу по прилете в Америку

Американские правоохранители взяли под стражу гражданина РФ Александра Спицына. Полицейские считают, что мужчина – крупный мошенник.

По их версии, россиянин вместе с подельниками создал преступную схему по обогащению. Они нанимали жителей Америки на фиктивную работу на дому. Людей просили обналичить чеки, которые им присылали злоумышленники. После обналичивания деньги нужно было отправить по почте лицам, представившимся работниками компании-нанимателя, сообщает РИА "Новости".

На данный момент сотрудники ФБР арестовали несколько открытых на имя Спицына счетов в американских банках. Сообщается, что через них было отмыто более $700 тыс., передает "ФедералПресс".



Совсем недавно в США задержали 27-летнего россиянина Егора Крючкова. По мнению американских правоохранителей, он планировал украсть данные компании из Невады. Позже основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что россиянин охотился за базой данных Tesla.