Виноваты две страны: эксперт сделал заявление по делу "Боинга" MH17

Виноваты две страны: эксперт сделал заявление по делу "Боинга" MH17
Фото: Yevgeny Pashnin/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Никакой ошибки военных не было, считает он

В трагедии над Донбассом, произошедшей около шести лет назад, до сих пор не выявлено причастных. По чьей вине самолет потерпел крушение пытается установить суд в Нидерландах. Украинская сторона указывает на причастность России, заявляя, что борт сбил "Бук". Однако независимый эксперт Юрий Антипов считает, что с каждым годом появляется все больше улик, указывающих на непричастность ракеты к крушению. 

Долгое время Антипов проводил собственную экспертизу. Сейчас эксперт сделал итоговое заявление по делу MH17. Он считает, что никакой случайности в крушении не было – это стало спланированной акцией СБУ и, вероятно, Госдепа США. По его словам, инцидент был спланирован из-за политических мотивов.

Эксперт полагает, что украинская сторона занималась фабрикацией улик против России. Самостоятельно СБУ не смогло бы провести подобную операцию – здесь необходим серьезный покровитель, отмечает Антипов. 

"Кто он? А тот, кто в первые же часы объявил о Буке, когда даже спасатели ещë не прибыли на место крушения. Напомню этих "глашатаев". Администрация Украины в лице Порошенко и гос.департамент США", – приводятся его слова на канале Сергея Григорьева в Яндекс.Дзен. 

Провокаторы создали несколько ложных версий произошедшего, чтобы запутать и отвлечь внимание от своей причастности, считает эксперт. 

"Есть еще одна сторона, так называемое международное следствие, которое пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре всячески старается не выйти в процессе следствия на самиx себя", – указывает он.

Очередное заседание суда в Нидерландах по делу "Боинга" назначено на понедельник 31 августа. Ранее Антипов указал на ключевое доказательство непричастности "Бука" к трагедии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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