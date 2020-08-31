Защита родственников погибших планирует добиться права рассматривания их исков в рамках уголовного процесса

В Гааге 31 августа возобновились предварительные судебные слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом. И сразу начались странности.

Оказывается, прокуратура Нидерландов не смогла получить у Совбеза страны отчет российской компании "Алмаз-Антей" об экспериментальных пусках "Бука", опровергающих версию следствия попадания ракеты со стороны дислокации ополченцев ДНР. Якобы данные документы засекречены. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

"Эти документы должен запросить следственный судья", – цитирует РИА "Новости" Стинхейса.

Кроме того, защита родственников жертв крушения настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса. Как заявила адвокат, это важно, в первую очередь, с гуманитарной точки зрения, а также тогда легче будет получить компенсации.

"В уголовном судопроизводстве, в отличие от гражданского, существует мера безотлагательного решения по выплатам компенсаций и аванса. Это то, чего мы не можем достичь с помощью гражданского судопроизводства", – подчеркнула адвокат.

Отметим, что в марте, когда процесс только стартовал, сообщалось, что компенсации хотят получить свыше 80 родственников погибших "Боинга" MH17.



Помимо этого сегодня стало известно, что на заседании намерены выступить 76 человек, из которых 66 пожелали сделать это непосредственно в стенах суда, а десять в дистанционном режиме из-за эпидемии.

"Каждый родственник сможет выступить в течение 15 минут... Планируется слушать по 10 родственников в день", – сообщила новый прокурор в деле MH17 Манон Риддербекс.

Напомним, предварительные судебные слушания начались 9 марта текущего года, однако очень быстро были отложены из-за распространения коронавируса. Возобновился процесс 8 июня, но был прерван уже в начале июля. Именно 3 июля окружной суд Гааги по гибели малайзийского "Боинга" впервые согласился приобщить к делу данные "Алмаз-Антея" и заслушать ее эксперта. Также суд счел обоснованным довод защиты обвиняемых для повторного запроса у США спутниковых снимков района Украины в день трагедии под Донецком.

