Процесс перенесен на конец сентября текущего года

Предварительные слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в Донбассе в июле 2014 г., не успев начаться, в очередной раз перенесены, на этот раз на 28 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости".

"На сегодняшний день мы прерываем слушания до понедельника, 28 сентября, они продолжатся в 10:00 (11:00 мск)", – объявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По его словам, поданные ранее защитой запросы переданы следственному судье. Предполагается, что ответ на них будет заслушан на следующих заседаниях.

Напомним, сегодня стартовали судебные слушания, прерванные в начале июля. Первая сессия заседаний должна была продлиться до 11 сентября. Ранее в понедельник "Утро.ру" писало, что прокуратура Нидерландов не смогла получить у Совбеза страны доклад российской компании "Алмаз-Антей" об экспериментальных пусках "Бука" из-за его секретности.