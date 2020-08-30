Подозревают, что он мог передавать важные данные российски спецслужбам

Офицера, который проходил службу на базе в Италии, входящей в состав НАТО, задержан во Франции. Его подозревают в измене в пользу России.

Как сообщила французский министр вооруженных сил Флоранс Парли Reuters, по данному делу уже начато расследование. Высокопоставленный офицер мог передавать важные данные российским спецслужбам или нанести какой-либо ущерб безопасности, считают обвинители.

Мужчину задержали сотрудники французского агентства безопасности, когда тот собирался вернуться на службу в Италию из Франции. Парли заявила, что сейчас все сведения направлены в прокуратуру и предприняты все необходимые защитные меры. Подробности о деле министр раскрывать не стала.

Не так давно шпионский скандал разгорелся и в Австрии. Российского дипломата выгнали из страны из-за подозрений в слежке за одной из крупных компаний страны – на подобную меру власти пошли впервые в истории по отношению к России.