Шпионил на Россию: во Франции задержали высокопоставленного офицера

Шпионил на Россию: во Франции задержали высокопоставленного офицера
Фото: Boris Roessler/ dpa/www.globallookpress.com
Подозревают, что он мог передавать важные данные российски спецслужбам

Офицера, который проходил службу на базе в Италии, входящей в состав НАТО, задержан во Франции. Его подозревают в измене в пользу России. 

Как сообщила французский министр вооруженных сил Флоранс Парли Reuters, по данному делу уже начато расследование. Высокопоставленный офицер мог передавать важные данные российским спецслужбам или нанести какой-либо ущерб безопасности, считают обвинители. 

Мужчину задержали сотрудники французского агентства безопасности, когда тот собирался вернуться на службу в Италию из Франции. Парли заявила, что сейчас все сведения направлены в прокуратуру и предприняты все необходимые защитные меры. Подробности о деле министр раскрывать не стала. 

Не так давно шпионский скандал разгорелся и в Австрии. Российского дипломата выгнали из страны из-за подозрений в слежке за одной из крупных компаний страны – на подобную меру власти пошли впервые в истории по отношению к России. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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