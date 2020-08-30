Ситуация на Донбассе может закончиться плачевно

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что разрушенная на Донбассе инфраструктура грозит серьезной экологической катастрофой. Времени, чтобы подробно продумывать план действий практически не осталось – действовать нужно как можно быстрее и решительней.

Шахты, расположенные в республике, практически затоплены и брошены на произвол, отмечает он. Переполненными оказались около 400 шламоотстойников. По заявлению Фокина, важно в ближайшее время организовать меры по очистке, иначе вода может выйти в Азовское и Черное море.

"Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария", – подчеркнул он в беседе с изданием "Страна.ua".

Напомним, Чернобыльская авария произошла в апреле 1986 года. От радиоактивного излучения пострадали более восьми миллионов граждан Белоруссии, Украины и России.