Бедствие сильнее Чернобыля: на Украине предрекают новую катастрофу

Бедствие сильнее Чернобыля: на Украине предрекают новую катастрофу
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация на Донбассе может закончиться плачевно

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что разрушенная на Донбассе инфраструктура грозит серьезной экологической катастрофой. Времени, чтобы подробно продумывать план действий практически не осталось – действовать нужно как можно быстрее и решительней. 

Шахты, расположенные в республике, практически затоплены и брошены на произвол, отмечает он. Переполненными оказались около 400 шламоотстойников. По заявлению Фокина, важно в ближайшее время организовать меры по очистке, иначе вода может выйти в Азовское и Черное море. 

"Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария", – подчеркнул он в беседе с изданием "Страна.ua". 

Напомним, Чернобыльская авария произошла в апреле 1986 года. От радиоактивного излучения пострадали более восьми миллионов граждан Белоруссии, Украины и России. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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