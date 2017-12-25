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"Верба" прикроет Россию от воздушной тревоги

ПЗРК Верба. Фото: mil.ru
Новый отечественный ПЗРК признали лучшим на планете

На прошлой неделе войска Центрального военного округа получили в свое распоряжение бригадный комплект новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба". Это оружие предназначено для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. По заявлению экспертов, оно не имеет аналогов в мире.

Переносные зенитно-ракетные комплексы существуют с 1960-х годов. Для своего времени они стали революционным оружием. В настоящий момент ПЗРК есть на вооружении многих стран мира, но "Верба" считается лидером в своем классе, отмечает РИА "Новости".

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Комплекс способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 м до 4,5 км и на дальностях от 500 м до 6,5 километров. Тем самым полностью перекрывается высотный диапазон работы фронтовой авиации. Диапазон действия соизмерим с показателями более серьезных систем войсковой ПВО. Возможности "Вербы" значительно превосходят показатели зарубежных ПЗРК. Американский FIM-92 Stinger, к примеру, способен сбивать цели на высоте от 180 м до 3,8 километра.

От ракеты, выпущенной из "Вербы", воздушной цели увернуться практически невозможно. Вооруженный ПЗРК пехотинец может в одиночку подбить ударный вертолет, штурмовик, тактический бомбардировщик и даже крылатую ракету. При этом на земле бойца практически невидно и авиации сложно его нейтрализовать.

Новая ПЗРК проста в эксплуатации и устойчива к помехам. Она способна разделять воздушные объекты на "свои" и "чужие". "Вербу" невозможно обмануть при помощи тепловых ловушек и других ухищрений. Это достигается благодаря особой трехспектральной головке самонаведения, действующей в ультрафиолетовом, а также ближнем и среднем инфракрасных диапазонах.

Новейшая система удачно интегрирована с другими видами ПВО. В комплекте с "Вербой" идет компактная и защищенная от помех радиолокационная станция, которая способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 80 километров. А благодаря тактическому комплексу "Барнаул-Т" у нового российского ПЗРК есть возможность получать информацию и с больших радаров. К тому же "Верба" может не только работать "с плеча", но и устанавливаться на корабли и ударные вертолеты в качестве вспомогательного противовоздушного средства.

"Вербу" начали поставлять в войска относительно недавно. Специалисты уверены, что новые комплексы обеспечат надежное прикрытие войсковых подразделений не только от атак авиации, но и от массовых налетов крылатых ракет.

Андрей ФИЛАТОВ
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