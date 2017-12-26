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Российскую крылатую ракету недооценили на Западе

Ту-160. Снимок с видео. Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Секретную X-50 могут оснастить двумя двигателями на выбор

Данные о новой российской крылатой ракете X-50, которые недавно привел американский журнал Jane’s Missiles & Rockets, могут быть неполными. Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на отчет омского моторостроительного КБ, для ракеты сделали новый двигатель со значительными улучшенными характеристиками - "изделие 37М". Поэтому дальность ее полета составит не 1,5 тыс. км, как заявлялось ранее, а значительно больше. Возможно, 5,5 тыс км, как у тяжелой X-101, или до 3 тыс. км, как у Х-55.

Двигатель ТРДД-50 для Х-50, о котором рассказывают американские журналисты, начал серийно выпускаться в 1980 г. на Украине. И только в 2000-м было принято решение наладить его производство в России. На сегодняшний день он устарел, и "изделие 37М" придет на смену. Таким образом, новая российская авиационная крылатая ракета не должна уступать по своим техническим характеристикам AGM-158 JASSM-ER, которые американцы разместили в том числе в Польше и фактически угрожают России.

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JASSM. Кадр youtube.com 

Вопрос только в том, сколько X-50 получат ВКС РФ. Пока у летчиков на вооружении есть только X-101 и Х-55. Предварительно, новые ракеты пойдут в серию в 2020-х годах. К этому моменту Пентагон может располагать более 5 тыс. крылатых ракет JASSM-ER. При этом Вашингтон планирует разместить часть из них в Восточной Европе и скандинавских странах, где уже базируются истребители F-35. Пока эти ракеты могут нести бомбардировщики и F-15E, но в будущем под JASSM-ER модернизируют и "тридцать пятые".

Российские крылатые ракеты пока могут нести только бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Хотя продумывается вариант оснащения "пятидесятыми" истребителей Су-57. Несмотря на то что крылатая ракета самостоятельна и ее можно запускать далеко от цели, малозаметный истребитель все равно может подобраться ближе, и это еще больше увеличивает шансы на успех.

В Москве прекрасно понимают опасность ситуации, поэтому пытаются достичь паритета. Параллельно с X-50 разрабатывается гиперзвуковая ракета "изделие 75". Планируется, что с 2020 г. будет производиться до 50 таких ракет ежегодно. Кроме того, рассчитывают военные и гиперзвуковые "Цирконы", о которых так много писали в прессе. Вот только самой ракеты пока никто не видел.

Александр ИЛЬИН
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