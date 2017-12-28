Пентагон репетирует встречу с "сушками"

США все больше пользуются услугами частных военных компаний

Американские военно-воздушные силы собираются нанять частных летчиков для "правдоподобной имитации" воздушных боев в небе Европы.

Как сообщил RT, ссылаясь на запрос Пентагона, приоритетными странами для проведения поединков считаются Германия, Великобритания и Италия, что вполне логично. Именно в этих странах находятся авиабазы ВВС США. Именно с них навстречу самолетам "агрессора России" будут подниматься в небо истребители F-16 и F-35.

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Готовиться к "долгожданной встрече" будут летчики 764-й специальной вспомогательной эскадрильи США. Однако допускается вариант, что "частники" дадут бой и другим пилотам, действующим в разных районах ответственности Европейского командования ВС США.

В документе, опубликованном на портале государственных закупок, говорится: от подрядчиков требуется не только умение летать, но и поставка самолетов и их техническое обслуживание. А это свидетельствует о том, что ВВС США нуждаются в услугах полноценной частной военной компании.

Американские летчики уже имели дело с частниками, и не раз. Так, корпорация Draken International давно работает с американскими военными, причем не только с летчиками, но и с моряками, Нацгвардией и даже французскими ВМС.

У этой частной военной компании (ЧВК) есть представительства в Германии, Франции, Польше, Чехии, Шотландии, Нидерландах. А парк самолетов состоит из не новых, но вполне пригодных для учебных боев L-159E, Douglas A-4 Skyhawk, Aermacchi MB-339CB, L-39 и советских МиГ-21. К слову, последние два активно используются сирийскими ВВС.

Aero L-39. Фото: wikipedia.org

Учебно-тренировочные L-39 выполняют в Сирии работу штурмовиков, прикрывая правительственные войска с неба. Недавно в интернет попало видео, как джихадистам удается сбить самолет из ПЗРК "Стрела-3". Летчик успел катапультироваться, однако его расстреляли в воздухе, а позже боевики позировали на фоне окровавленного пилота.

США давно используют практику привлечения частных пилотов для обучения своих летчиков. Более того, американцы закупают у стран бывшего соцлагеря истребители МиГ-29 и Су-27. А затем натравливают на них "хищников" F-22 или F-16. В сентябре в СМИ просочилась информация о крушении Су-27 в штате Невада. В результате погиб пилот ВВС США Эрик Шульц. Возможно, теперь, чтобы избежать подобных инцидентов американцы решили по максимуму использовать услуги ЧВК, в которых обычно работают бывшие военные. Вместе с тем нужно признать, что учебный бой с L-39 будет мало похож на воздушную дуэль с российским истребителем поколения 4+ Су-35С. Поэтому ВВС США по-прежнему придется рассчитывать на немногочисленные "сушки" и МиГ-29, которые есть только в специальных эскадрильях. В кабины этих самолетов пускают только кадровых военных. Но истребители старые, из-за чего периодически возникают серьезные проблемы с деталями и, как следствие, нехорошие инциденты.