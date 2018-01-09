Боевики мстят российским летчикам

Кустарные беспилотники превратились в грозное оружие

Вокруг тринадцати беспилотников, атаковавших российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии в ночь на 6 января, не утихают споры. Ряд экспертов согласился с доводами Минобороны РФ, что боевикам-авиалюбителям, несомненно, помогли. По их мнению, террористы не могли самостоятельно построить дроны, которые едва не испортили российским военным рождественские праздники.

Но другие утверждают - джихадисты могли справиться и сами, закупив все необходимое в соседних странах. Если взглянуть на фото беспилотников, становится очевидно, что они кустарного производства. Похожие модели самолетов строят в авиакружках по всему миру. А учитывая то, что боевики уже несколько лет успешно используют обычные квадрокоптеры для "бомбежки", скорее всего, и эти дроны они смастерили сами. Кроме электронной начинки, которую предварительно заказали в обычных интернет-магазинах. Инструкцию по сборке тоже нашли в Сети - на различных сайтах выложены десятки готовых решений по программированию беспилотников.

Реальность такова, что сегодняшние джихадисты никакие не дикари, которые только стреляют и кричат "Аллах акбар". В том же запрещенном в России "Исламском государстве" есть своя PR-служба, боевики достаточно профессионально снимают про себя документальные фильмы и умело воюют против сирийской армии. Есть в рядах ИГ и хорошие технические специалисты, которые вполне могут обойтись без помощи извне.

Если бы боевикам запрещенной в РФ группировки "Ахрар аш-Шам", которых обвиняют в атаке на российские базы, действительно начали помогать американцы, скорее всего, они бы поставили им старые дроны промышленного производства, которые было бы сложнее перехватить. Но здесь совершенно другой почерк.





По мнению Telegram-канала Directorate-4, джихадисты построили дроны сами, а навигационное оборудование и электронику могли закупить в Турции, так как именно эта страна годами финансирует исламистские группировки в Сирии. Анкара помогает боевикам боеприпасами, медикаментами, а иногда в Идлиб из Турции попадает и военная техника. Более того, якобы осенью прошлого года боевики даже отдали Эрдогану часть сирийских территорий в провинциях Идлиб и Алеппо.

Конечно, официальная Анкара эту информацию не подтверждает. Но факт остается фактом: Турция по-прежнему считает действующего президента Сирии Башара Асада военным преступником и добивается его свержения, несмотря на все дипломатические усилия Москвы. И главными врагами турок, как и раньше, остаются курды, а вовсе не джихадисты.

Не меньше вопросов вызывает и предполагаемый район атаки. Как заявили в Минобороны РФ, террористы запустили дроны с дальности более 50 километров. Теоретически боевики "Ахрар аш-Шам" могли отправить их на задание из провинции Идлиб, часть которой до сих пор не контролируется правительственными войсками. Ближе боевики подступиться вряд ли могли. База "Хмеймим" в Латакии окружена кварталами и застройками, где живут жители, поддерживающие президента Башара Асада. Блокпосты там через каждые несколько километров.

Но боевикам удалось построить БПЛА, способные долететь до российских самолетов. И это может быть только началом. Теперь в Москве обсуждают варианты дополнительной защиты баз "Хмеймим" и "Тартус". Террористы начали откровенно мстить русским за те ракетно-бомбовые удары, которые фактически обескровили ИГ за последние несколько лет.