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Китайцы готовят страшное оружие

Глайдер DF-ZF. Кадр youtube.com
Гиперзвуковой глайдер "обкатывают" в аэродинамической трубе

Китайцы в очередной раз испытали гиперзвуковой беспилотник DF-ZF, способный разгоняться до 12 тыс. км/час. Тестирование прототипа проводили в крупнейшей в мире аэродинамической трубе JF-12, а все происходящее транслировал государственный телеканал ССTV.

За три месяца это уже второе испытание глайдера, который должен с легкостью преодолеть все существующие системы ПРО и нанести ракетный удар. В том числе ядерный в любой точке земного шара.

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Пока страшное оружие можно подержать в руках. Судя по кадрам и фотографиям, размеры прототипа DF-ZF не превышают один метр. Однако в ближайшем будущем китайцы планируют построить большой глайдер. В верхние слои атмосферы или на орбиту его будет доставлять ракета-носитель. Затем глайдер продолжит свой путь уже самостоятельно. И в отличие от ракеты, которая летит по предсказуемой траектории, DF-ZF сможет маневрировать на гиперзвуковых скоростях, фактически делая невозможным его перехват.

 

 

Похожей разработкой занимаются и в США. Американцы готовят замену легендарному разведчику SR-71 "Черный дрозд", которого сняли с вооружения. В отличие от предшественника SR-72 будет беспилотным, а его скорость достигнет 7 тыс. км/час. Первые испытания прототипа прошли летом этого года, в 20-х годах компания Lockheed Martin планирует закончить разработку, а в 30-х - уже начать его использовать. В Пентагоне уверяют, что глайдер необходим исключительно для разведки. Но превратить SR-72 в ударный БПЛА можно будет всегда, вооружив его боеголовкой. Вряд ли США, глядя на китайский DF-ZF, захотят ограничиться разведывательной функцией.


По данным СМИ, проект гиперзвукового глайдера есть и у Москвы. Ряд западных изданий еще два года назад писал о загадочном Ю-71, который за час долетит до Нью-Йорка. В России этот аппарат известен как "объект 4202", а его носителем якобы является ракета УР-100Н УТТХ. Однако проект строго засекречен и никакого официального подтверждения от Минобороны РФ, что такие работы ведутся, нет. Зато российские военные не скрывают, что готовятся принять на вооружение гиперзвуковые ракеты. И можно предположить, что в приоритете именно они, а не "мистический глайдер".

Александр ИЛЬИН
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