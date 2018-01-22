Пугая угрозой ВС РФ, военные Соединенного Королевства требуют увеличения расходов на оборону

Британские Вооруженные силы сильно отстали от российских, заявил начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер. К этому привела агрессивная модернизация армии РФ, проведенная президентом Владимиром Путиным, пояснил он.

Сегодня генерал выступит в Лондоне с докладом, выдержки из которого приводит The Telegraph. В документе подчеркивается угроза, исходящая от российских крылатых ракет. При этом источники издания отмечают, что британские генералы тоже обеспокоены российским доминированием в области артиллерии, электроники и компьютерных технологий.

Высокопоставленные военные считают, что 15 лет борьбы с плохо вооруженными боевиками в Ираке и Афганистане, а также сокращение финансирования армии привели к тому, что британские ВС в настоящее время не способны отразить атаки хорошо обученных модернизированных армий противника.

Поэтому генералы настойчиво требуют повысить расходы на оборону, подчеркивая, что в противном случае армия просто не сможет выполнить свою задачу.

При этом мало кто из высших военных чинов в США или Европе в действительности полагает, что в ближайшем будущем Россия вторгнется в Прибалтику или страны Восточной Европы,подчеркивает The Guardian. И все же военный истеблишмент всерьез озабочен угрозой кибератак со стороны РФ, пропагандой, а также ее возросшим влиянием на Ближнем Востоке.