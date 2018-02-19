Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Израиль замахнулся на чужие спутники

Фото: wikipedia.org/US Navy News Service
продолжениеНАТО грозится вернуть ядерные ракеты в Европу
США помогли с разработкой опасной ракеты

Израиль успешно испытал новую систему ПРО "Хец-3", которая может сбивать ракеты в космосе. Пуск проходил в ночь на понедельник при участии специалистов США, принимавших непосредственное участие в разработке этого комплекса, а также представителей Пентагона.

Некоторые эксперты даже полагают, что "Хец-3" и ее ракеты Arrow-3 можно использовать для уничтожения спутников на орбите. Якобы для этого ее и готовят американцы, чтобы нацелить на российские и китайские космические аппараты. И в первую очередь – на военные спутники связи, без которых сейчас не проводится ни одна крупная военная операция.

По теме

Недавно США сами обвинили Россию и Китай в создании противоспутникового оружия и теперь, по всей видимости, активно "догоняют" конкурентов. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс назвал в своем докладе разработки Москвы и Пекина крайне серьезной проблемой для Вашингтона. Масла в огонь подлили американские СМИ, например, The Washington Free Beacon. По данным издания, Москва ежегодно вкладывает в создание "убийц спутников" около $5 миллиардов.

Российский проект включает в себя разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР "Нудоль"), которая по своему классу соответствует "Хец-3". А также лазерное оружие и системы РЭБ, выводящие из строя электронику спутников.

И это еще не все. Якобы русские испытывают маневрирующие спутники, которые могут "утащить" вражеский аппарат с орбиты и, таким образом, вывести его из строя. Эта информация отчасти подтвердилась. В октябре прошлого года Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях такого спутника, но из-за засекреченности проекта никаких подробностей ведомство не раскрыло.

Что касается Китая, то Пекин еще в 2015 г. провел летные испытания своей противоспутниковой системы. В ее основе – ракета Dong Neng-3, способная, по данным американской разведки, уничтожить любой космический аппарат на орбите.

Теперь похожая система есть и у Израиля, во многом благодаря компании Boeing, которая принимала участие в проекте. Arrow-3 незачем применять против устаревших иранских "шихабов" и сирийских "скадов", для этих целей существуют системы "Праща Давида" и "Железный купол" или американские Patriot плюс более ранний израильский комплекс "Хец".

Официально "Хец-3" принимают на вооружение для противостояния новым иранским ракетам "Шахаб-3" и "Саджил". Но параллельно система может работать в комплексе с американскими комплексами ПРО. О том, что "Хец-3", скорее всего, станет дополнением системы противоракетной обороны США, говорит тот факт, что следующие испытания комплекса пройдут на Аляске. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин поднимет цены на свет

Производство криптовалют требует огромных затрат энергии

Трамп признал США посмешищем

Разъяренный обвинениями в свой адрес глава государства отчаянно призывает американцев поумнеть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей