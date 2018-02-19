Израиль замахнулся на чужие спутники

США помогли с разработкой опасной ракеты

Израиль успешно испытал новую систему ПРО "Хец-3", которая может сбивать ракеты в космосе. Пуск проходил в ночь на понедельник при участии специалистов США, принимавших непосредственное участие в разработке этого комплекса, а также представителей Пентагона.

Некоторые эксперты даже полагают, что "Хец-3" и ее ракеты Arrow-3 можно использовать для уничтожения спутников на орбите. Якобы для этого ее и готовят американцы, чтобы нацелить на российские и китайские космические аппараты. И в первую очередь – на военные спутники связи, без которых сейчас не проводится ни одна крупная военная операция.

Недавно США сами обвинили Россию и Китай в создании противоспутникового оружия и теперь, по всей видимости, активно "догоняют" конкурентов. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс назвал в своем докладе разработки Москвы и Пекина крайне серьезной проблемой для Вашингтона. Масла в огонь подлили американские СМИ, например, The Washington Free Beacon. По данным издания, Москва ежегодно вкладывает в создание "убийц спутников" около $5 миллиардов.

Российский проект включает в себя разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР "Нудоль"), которая по своему классу соответствует "Хец-3". А также лазерное оружие и системы РЭБ, выводящие из строя электронику спутников.

И это еще не все. Якобы русские испытывают маневрирующие спутники, которые могут "утащить" вражеский аппарат с орбиты и, таким образом, вывести его из строя. Эта информация отчасти подтвердилась. В октябре прошлого года Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях такого спутника, но из-за засекреченности проекта никаких подробностей ведомство не раскрыло.

Что касается Китая, то Пекин еще в 2015 г. провел летные испытания своей противоспутниковой системы. В ее основе – ракета Dong Neng-3, способная, по данным американской разведки, уничтожить любой космический аппарат на орбите.

Теперь похожая система есть и у Израиля, во многом благодаря компании Boeing, которая принимала участие в проекте. Arrow-3 незачем применять против устаревших иранских "шихабов" и сирийских "скадов", для этих целей существуют системы "Праща Давида" и "Железный купол" или американские Patriot плюс более ранний израильский комплекс "Хец".

Официально "Хец-3" принимают на вооружение для противостояния новым иранским ракетам "Шахаб-3" и "Саджил". Но параллельно система может работать в комплексе с американскими комплексами ПРО. О том, что "Хец-3", скорее всего, станет дополнением системы противоракетной обороны США, говорит тот факт, что следующие испытания комплекса пройдут на Аляске.