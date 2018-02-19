Израиль замахнулся на чужие спутники
Израиль успешно испытал новую систему ПРО "Хец-3", которая может сбивать ракеты в космосе. Пуск проходил в ночь на понедельник при участии специалистов США, принимавших непосредственное участие в разработке этого комплекса, а также представителей Пентагона.
Некоторые эксперты даже полагают, что "Хец-3" и ее ракеты Arrow-3 можно использовать для уничтожения спутников на орбите. Якобы для этого ее и готовят американцы, чтобы нацелить на российские и китайские космические аппараты. И в первую очередь – на военные спутники связи, без которых сейчас не проводится ни одна крупная военная операция.
Недавно США сами обвинили Россию и Китай в создании противоспутникового оружия и теперь, по всей видимости, активно "догоняют" конкурентов. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс назвал в своем докладе разработки Москвы и Пекина крайне серьезной проблемой для Вашингтона. Масла в огонь подлили американские СМИ, например, The Washington Free Beacon. По данным издания, Москва ежегодно вкладывает в создание "убийц спутников" около $5 миллиардов.
Российский проект включает в себя разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР "Нудоль"), которая по своему классу соответствует "Хец-3". А также лазерное оружие и системы РЭБ, выводящие из строя электронику спутников.
И это еще не все. Якобы русские испытывают маневрирующие спутники, которые могут "утащить" вражеский аппарат с орбиты и, таким образом, вывести его из строя. Эта информация отчасти подтвердилась. В октябре прошлого года Минобороны РФ заявило об успешных испытаниях такого спутника, но из-за засекреченности проекта никаких подробностей ведомство не раскрыло.
Что касается Китая, то Пекин еще в 2015 г. провел летные испытания своей противоспутниковой системы. В ее основе – ракета Dong Neng-3, способная, по данным американской разведки, уничтожить любой космический аппарат на орбите.
Теперь похожая система есть и у Израиля, во многом благодаря компании Boeing, которая принимала участие в проекте. Arrow-3 незачем применять против устаревших иранских "шихабов" и сирийских "скадов", для этих целей существуют системы "Праща Давида" и "Железный купол" или американские Patriot плюс более ранний израильский комплекс "Хец".
Официально "Хец-3" принимают на вооружение для противостояния новым иранским ракетам "Шахаб-3" и "Саджил". Но параллельно система может работать в комплексе с американскими комплексами ПРО. О том, что "Хец-3", скорее всего, станет дополнением системы противоракетной обороны США, говорит тот факт, что следующие испытания комплекса пройдут на Аляске.
Биткоин поднимет цены на свет
Производство криптовалют требует огромных затрат энергии
Трамп признал США посмешищем
Разъяренный обвинениями в свой адрес глава государства отчаянно призывает американцев поумнеть
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина