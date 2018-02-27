Американские эсминцы-невидимки получат ядерное оружие
Футуристичные и красивые "Замволты" могут вооружить ядерными крылатыми ракетами. Об этом пишет специализированное американское издание Military.Com, ссылаясь на заявлении главы Стратегического командования США, генерала Джона Хиттона, которое он сделал в университете штата округа Колумбия штата Вашингтон накануне.
По словам военачальника, новые ядерные крылатые ракеты морского базирования SLCM, – на флоте их называют "Отшлифуй их" (Slick 'em), – отгрузят не только на подводные лодки, но и на корабли.
А в качестве одних из основных претендентов рассматриваются уже ставшие знаменитыми эсминцы-невидимки "Замволт" – самые технологичные военные корабли в мире, оснащенные пусковыми установками Мк-57.
Сейчас эсминец может взять на борт 80 ракет "Томагавк" – без преувеличения страшный арсенал. Но похоже, что в ближайшем будущем запасы "компьютера на плаву" могут пополниться еще и тактическими ядерными ракетами. Видимо, таким образом, США намерены показать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Проблема пока заключается только в том, что сам корабль не так успешно проходит испытания, как того хотелось бы американскому командованию. Моряки еще не забыли, как в 2016 году первый "Замволт" сломался в Панамском канале, после чего обнаружились серьезные недочеты в конструкции силовой установки.
А в декабре прошлого года и второй корабль серии "Майкл Монсур" был вынужден вернуться практически сразу после начала испытаний.
Пока эсминец ведет себя таким образом, даже речи не может идти о вооружении его ядерными крылатыми ракетами, пусть даже небольшой мощности. Кроме того, подобный шаг США может спровоцировать на необдуманные действия Китай, которому и так считают, что США покушаются на острова Спартли, на которых Пекин строит военные базы.
Хиттон не скрывает, что Вашингтон будет вооружать маломощными ядерными ракетами подлодки и корабли для сдерживания России и Китая. Построив копию советского бомбардировщика Ту-16 – "Сиань Н-6", Пекин стал обладателем ядерной триады. Как известно, баллистические ракеты ракеты наземного базирования и стратегические подлодки у Поднебесной тоже есть.
Но больше всего американцев напрягают заявления российского президента Владимира Путина, который не раз говорил о модернизации ядерных сил страны. Зарубежные СМИ также уверяют, что русские работают над созданием нового тактического ядерного оружия.
Что тут сказать – Россия действительно переходит с "Тополей" на "Ярсы", обновляет стратегический подводный флот и работает над ракетой "Сармат". Однако о тактическом ядерном оружии Москвы известно гораздо меньше. Во времена СССР оно было, а по мнению некоторых военных экспертов, окончательно не исчезло. Ядерными боезарядами могут оснащаться крылатые ракеты морского базирования "Калибр", а также авиационные X-102. Но точная мощность этих зарядов держится в секрете.
Опасность тактического ядерного оружия кроется в низком пороге его применения. Использовать ракеты, уничтожающие города, трудно психологически – это может означать конец человеческой цивилизации и ядерную войну. Однако удар высокоточной ракетой с небольшой по мощности ядерной боеголовкой некоторым генералам вполне может показаться вполне приемлемым вариантом. Но и эта игра с огнем. Безопасного атомного оружия не бывает.
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