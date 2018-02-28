Взорвавшаяся советская подлодка до сих пор фонит

Американцы вспоминают об атомном взрыве в Приморье

США раскрыли новые подробности аварии на советской атомной подлодке. Десятого августа 1985 г. на судоремонтном заводе в бухте Чажма в Приморском крае произошла катастрофа, которую власти постарались скрыть.

Во время перезагрузки активных зон ядерных реакторов субмарины К-431 началась ядерная реакция и прогремел мощный взрыв. Он сорвал 12-тонную крышку реактора, а радиоактивный мусор выбросил на высоту 650 м и рассыпал в радиусе 3,5 километра.

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Восемь офицеров и два матроса погибли на месте. Сама подлодка была фактически уничтожена. Из-за сильнейшего радиоактивного заражения пришлось списать еще несколько субмарин, которые стояли по соседству. За несколько часов облучились сотни людей.

По данным Nuclear Risks, гамма-излучение было не особенно сильным при скорости излучения 5 миллизивертов в час. Это эквивалентно сканированию грудной клетки примерно раз в час. Однако взрыв выпустил наружу большое количество опасных для человека радиоактивных частиц, в том числе 29 гигабеккерелей йода-131, который называют причиной рака.

Больше других, как и годом позже в Чернобыле, пострадали пожарные и аварийные бригады. Была заражена и вся близлежащая местность, особенно деревня Шкотово-22.

Часть жителей срочно эвакуировали, и как оказалось, не зря. У почти сотни спасателей выявили симптомы лучевой болезни, причем у десятка – в острой форме.

Радиоактивная туча пересекла полуостров Дунай в северо-западном направлении и показалась на побережье Уссурийского залива. Радиоактивный дождь полил 5,5 км полуострова, остальное принял на себя океан. Но заражение все равно было колоссальным. К середине 1990-х гг. было выявлено около 1 тысячи пострадавших от взрыва.

После аварии реакторный отсек К-431 залили бетоном, а саму лодку отправили в бухту Павловского на длительное хранение. Утилизация была настолько опасным делом, что на нее решились только в 2010 г. на ДВЗ "Звезда". Она продолжается до сих пор.





По версии западных СМИ, авария в августе 1985-го могла стать еще одним Чернобылем. Изначально лодка К-431 была вооружена ядерными крылатыми ракетами Р-5 с боеголовками мощностью 250 и 300 килотонн.

Чтобы выполнить стрельбу, подлодке приходилось всплывать, настраивать радары слежения и контролировать полет ракеты вплоть до достижения цели. Это делало субмарину беззащитной перед патрульными самолетами и кораблями противника.

В результате "пятерочки", как их называли на флоте, заменили Р-6. У этих ракет уже была система наведения, и лодке необязательно было постоянно находиться в режиме всплытия по время атаки. Советские моряки готовились встречать ими американские авианосцы.

Вдохнули Р-6 новую жизнь и в К-431 – она снова стала полезной. Но подготовка субмарины к следующему походу обернулась трагедией. Конечно, во время ремонта на ней не было ракет, иначе могла произойти еще более жуткая катастрофа. Авария стала серьезным уроком для российских подводников. Современные субмарины намного лучше защищены от таких нештатных ситуаций, но риск остается до сих пор.