Флот США вернулся во Вьетнам

Американцы сделали предупреждение Китаю

Впервые после окончания войны во Вьетнаме в эту страну прибыла авианосная группа США. В порту Дананг причалил гигантский "Карл Винсон". А вместе с ним эсминец "Уэйн Мейер" и крейcер "Лэйк Чэмплэйн" с мощным торпедным и противоракетным вооружением, чтобы огромный авианосец не стал легкой добычей китайских подводных лодок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вьетнамского внешнеполитического ведомства Ле Тхи Тху Ханг, о четырехдневном визите договорились Трамп и глава Вьетнама Чан Дай Куанг во время поездки американского президента по Юго-Восточной Азии.

Официально причина командировки американских моряков звучит примерно так: визит в интересах поддерживания мира, стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе. Однако по мнению экспертов, "Карл Винсон" в Дананге – это серьезный "звоночек" для Пекина.

США дают понять, что не потерпят гегемонии Китая в Юго-Восточной Азии. И в случае обострения ситуации вокруг тех же спорных островов Спратли тут же используют силу. Трамп уже показал бомбардировкой "Томагавками" в Сирии, что вполне доверяет американскому оружию и будет использовать его для решения политических задач.

С недавних пор Пентагон провозгласил Китай чуть ли не главным вероятным противником из-за колоссального качественного и количественного роста флота Поднебесной. А также постоянных попыток Пекина расширить свои территории, особо не интересуясь, что подумают соседи. Например, на вышеупомянутых островах Спратли, на которые претендуют еще Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней, Китай давно строит военные базы с аэродромами и ракетными установками. В океане растут ощетинившиеся оружием искусственные острова, что совершенно не устраивает Вашингтон. Эсминцы ВМС США периодически приближаются к Спратли, сильно раздражая китайцев.





Теперь же американцы пригнали авианосец к берегам Вьетнама, одного из главных потенциальных противников Китая. Эти страны враждуют исторически. В феврале-марте 1979 г. между ними произошел кровавый конфликт, унесший жизни около 50 тысяч человек с обеих сторон.

Тогда корабли Тихоокеанского флота ВМФ СССР создали кордон перед входом в Тонкинский залив и заблокировали его для входа флотов других государств. Американская авианосная группа в то время так и не решилась зайти в залив или просто не получила такого приказа. В регионе было сильно влияние Советского Союза. Москва активно использовала базу Камрань во Вьетнаме, которой до этого пользовались американцы. Но затем российские корабли ушли из тех широт, уступив главные роли Пекину и Вашингтону.

Теперь США во в главе с Трампом пытаются восстановить свое влияние на Вьетнам, чтобы ослабить таким образом Китай. Москва помешать США в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже не в силах, да и задачи такой не стоит. А вот с Пекином Вашингтон еще "пободается". До прямого столкновения, конечно, вряд ли дело дойдет, но новый конфликт между Китаем и Вьетнамом Трамп с генералом Мэттисом спровоцировать вполне способны. Вьетнамцы по вполне понятным причинам недолюбливают американцев , однако, чтобы заручиться помощью в борьбе с китайцами, они готовы принять даже авианосцы ВМС США у себя в порту.