Флот США вернулся во Вьетнам
Впервые после окончания войны во Вьетнаме в эту страну прибыла авианосная группа США. В порту Дананг причалил гигантский "Карл Винсон". А вместе с ним эсминец "Уэйн Мейер" и крейcер "Лэйк Чэмплэйн" с мощным торпедным и противоракетным вооружением, чтобы огромный авианосец не стал легкой добычей китайских подводных лодок.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вьетнамского внешнеполитического ведомства Ле Тхи Тху Ханг, о четырехдневном визите договорились Трамп и глава Вьетнама Чан Дай Куанг во время поездки американского президента по Юго-Восточной Азии.
Официально причина командировки американских моряков звучит примерно так: визит в интересах поддерживания мира, стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе. Однако по мнению экспертов, "Карл Винсон" в Дананге – это серьезный "звоночек" для Пекина.
США дают понять, что не потерпят гегемонии Китая в Юго-Восточной Азии. И в случае обострения ситуации вокруг тех же спорных островов Спратли тут же используют силу. Трамп уже показал бомбардировкой "Томагавками" в Сирии, что вполне доверяет американскому оружию и будет использовать его для решения политических задач.
С недавних пор Пентагон провозгласил Китай чуть ли не главным вероятным противником из-за колоссального качественного и количественного роста флота Поднебесной. А также постоянных попыток Пекина расширить свои территории, особо не интересуясь, что подумают соседи. Например, на вышеупомянутых островах Спратли, на которые претендуют еще Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней, Китай давно строит военные базы с аэродромами и ракетными установками. В океане растут ощетинившиеся оружием искусственные острова, что совершенно не устраивает Вашингтон. Эсминцы ВМС США периодически приближаются к Спратли, сильно раздражая китайцев.
Теперь же американцы пригнали авианосец к берегам Вьетнама, одного из главных потенциальных противников Китая. Эти страны враждуют исторически. В феврале-марте 1979 г. между ними произошел кровавый конфликт, унесший жизни около 50 тысяч человек с обеих сторон.
Тогда корабли Тихоокеанского флота ВМФ СССР создали кордон перед входом в Тонкинский залив и заблокировали его для входа флотов других государств. Американская авианосная группа в то время так и не решилась зайти в залив или просто не получила такого приказа. В регионе было сильно влияние Советского Союза. Москва активно использовала базу Камрань во Вьетнаме, которой до этого пользовались американцы. Но затем российские корабли ушли из тех широт, уступив главные роли Пекину и Вашингтону.
Теперь США во в главе с Трампом пытаются восстановить свое влияние на Вьетнам, чтобы ослабить таким образом Китай. Москва помешать США в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже не в силах, да и задачи такой не стоит. А вот с Пекином Вашингтон еще "пободается". До прямого столкновения, конечно, вряд ли дело дойдет, но новый конфликт между Китаем и Вьетнамом Трамп с генералом Мэттисом спровоцировать вполне способны. Вьетнамцы по вполне понятным причинам недолюбливают американцев , однако, чтобы заручиться помощью в борьбе с китайцами, они готовы принять даже авианосцы ВМС США у себя в порту.
В Москве произошла жуткая авария
Мартовская метель привела к крупному ДТП на шоссе на западе столицы
Звягинцев пролетел мимо "Оскара"
Российскому режиссеру престижной премии не досталось
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина