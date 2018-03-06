Самолеты НАТО шпионят у границ Крыма
Юг России стал объектом пристального наблюдения беспилотников ВВС США. В зону сбора шпионской информации попали Краснодарский край, Крым и области, граничащие с Донбассом.
Во вторник, 6 марта, самолеты НАТО и Швеции вели традиционную разведку возле российской границы в районе Балтики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Однако Балтийский регион является не единственной зоной пристального интереса ястребов альянса. По данным источника, все чаще фиксируются разведполеты на юге и севере РФ.
Согласно данным мониторинга, разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы "Сигонелла" на острове Сицилия, несколько часов летал вдоль российских морских границ на Черном море. Дрон обследовал западную, юго-западную и южную часть Крыма и побережье Краснодарского края до Сочи. Отмечается, что иногда беспилотник сокращал расстояние до российских берегов всего до 40 километров.
Интересует военных альянса и ситуация в Донбассе: тот же самый беспилотник ранее проводил разведку вдоль линии разграничения. При этом он неоднократно подлетал на достаточно близкое расстояние к пограничным районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
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