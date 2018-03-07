США вооружили "летающие крепости" до зубов

Турбовинтовые гиганты продолжают свое победное "шествие"

После того как в Хмеймиме разбился транспортник Ан-26, в СМИ наметилось повышенное внимание к турбовинтовым самолетам советского производства. По словам одного из журналистов, летавшего на том самом, рухнувшем вниз "двадцать шестом", он был потрепанный и нещадно эксплуатировался. Хотя эксперты в один голос заявили, что надежнее этой машины практически не бывает.

Действительно, турбовинтовые самолеты экономичны и обладают огромным ресурсом, если их поддерживать в надлежащем техническом состоянии. Уже другой вопрос, что Ан-26 еще в 2012 г. должен был заменить новый Ил-112. Еще восемь лет назад об этом говорил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Виктор Качалкин. Но этому так и не суждено было сбыться.

Проект заморозили, хотя в конце концов возобновили. Первый полет Ил-112 должен совершить в этом году, а уйти в серию в 2019-м. Пока же Ан-26 остается единственным легким военно-транспортным самолетом и, скорее всего, как минимум до 2030 г. будет в эксплуатации. Как и другой турбовинтовой старожил в парке российских ВКС – бомбардировщик Ту-95, ставший одним из символом холодной войны.





Свой первый полет машина совершила в далеком 1952 г., но до сих пор гудит моторами в наушниках радистов стран НАТО, за что еще полвека назад получил прозвище "Восточный экспресс".

Ту-95 модернизировали под новейшие высокоточные боеприпасы и уже не раз использовали самолет в ходе сирийской кампании. Только недавно машину впервые опробовали в ходе реальных боевых действий, хотя всю жизнь готовили к ядерной войне.

Аналогично США не собираются отправлять на пенсию свои "летающие крепости" B-52. Сверхзвуковые B-1 Lancer в Пентагоне планируют заменить на перспективные B-21, но "пятьдесят вторые" просто какие-то неприкасаемые. Их применяли в Ираке, Афганистане. А сейчас испытывают на легендарных бомбардировщиках крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Более того, как пишет The National Interest, самолеты снова проходят модернизацию. После нее B-52 смогут нести в бомболюке восемь новейших высокоточных бомб, оборудованных системой Joint Direct Attack Munition (JDAM). Боеприпасы находят свои цели по GPS и внутренней навигационной системе, а радиус возможного отклонения – максимум 10 метров. Кроме восьми таких бомб в бомболюке, B-52 берет еще по шесть JDAM под каждое крыло.





Как заявила официальный представитель ВВС США майор Эмили Грабовски, боевая нагрузка самолета после модернизации возрастет на 66%. B-52 получит самое передовое вооружение, включая JDAM и ракеты JASSM (ER). В результате самолет станет грозным универсальным оружием. "Летающие крепости" могут отправить как на ковровые бомбардировки или ядерный удар, так и на высокоточные удары, например, уничтожение штаба террористов.

Модернизация коснулась и внутренней начинки самолета. Все 76 самолетов B-52 ВВС США оборудованы цифровыми каналами передачи данных, электронной картой, авионикой последнего поколения и новыми радиостанциями. А в будущем бомбардировщики и вовсе планируется сделать беспилотными, а управление будет вестись с дронов, летящих неподалеку.

Как сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, B-52 будут летать и после 2040 года. Таким образом, самолет может отметить в небе свое 100-летие.

Турбовинтовые самолеты оказались главными старожилами в военно-воздушных силах как России, так и США. Многие реактивные сверхзвуковые самолеты пришлось списать, остались только уникальные вроде Ту-166 или МиГ-25. Но и то, скорее, потому, что замены им нет. После 1991 г. Россия так и не смогла построить новый сверхзвуковой стратегический бомбардировщик и перехватчик.

Однако неприхотливые турбовинтовые самолеты, такие как Ту-95, Ан-26 или американские С-130 "Геркулес" и B-52, оказались настолько удачными, что задержались в войсках на десятилетия. И если за ними следить и периодически обновлять оборудование, они пролетают еще столько же. Сложно сейчас говорить, в каком состоянии был упавший Ан-26, это могут знать только летчики, летавшие на этой машине, и техники. По одной из основных версий, причиной катастрофы была все-таки техническая неисправность. Значит, недоглядели, как и в 2015 г., когда в Хабаровском крае рухнул на землю Ту-95.