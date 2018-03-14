По Красной площади пройдут Терминаторы

Боевые машины собрали на Урале

Специально для Парада Победы "Уралвагонзавод" произвел сразу десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Предприятие опубликовало фотографии из секретных цехов, где собирают этот принципиально новый вид вооружения. На них видно, как на базе танка собирается совершенно другая машина. При этом отмечается, что многие операции приходится делать вручную.





Сейчас собранные для парада БМПТ проходят заводские испытания. А затем их отправят на подмосковный полигон для непосредственной подготовки к параду. Остается только надеяться, что "Терминаторы" не останутся "парадной техникой" и все-таки займут место в вооруженных силах. Тем более что машину на базе Т-72 уже успешно протестировали в Сирии. Хорошую оценку заслужила у военных и БМПТ на базе Т-90, более мощная и смертоносная.

Тем не менее "Терминаторы", которые задумывались еще при СССР как "танки для пограничных войск", пока так и не прижились в армии. Часть машин на базе Т-90 в 2011 г. удалось продать Казахстану, но затем БМПТ решили делать на базе "Арматы", и процесс окончательно заглох.

А ведь до 2010 г. планировалось создать роту сухопутных войск, полностью оснащенной "Терминаторами". Этого так и не произошло. Минобороны отказалось от закупки новых машин и конверсии устаревших танков по этому проекту, в частности Т-55.

Но примерно с 2015 г. о "Терминаторах" снова заговорили. О впечатляющих огневых возможностях машины начали снимать телевизионные сюжеты, а БМПТ начали постоянно участвовать в демонстрационных шоу и на видео. А в августе прошлого года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" был подписан первый контакт на выпуск двенадцати БМПТ в 2018 году. Похоже, что десять из них мы и увидим на параде 9 мая.