Парад Победы побьет все рекорды

Техники и солдат будет еще больше

После фактического возрождения холодной войны Россия с размахом продемонстрирует свою боевую мощь. Парад Победы будет еще более грандиозным и масштабным, чем это было в прошлом году.

Как сообщил главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью "Красной звезде", в праздничном мероприятии примут участие более 12 тысяч военных. Это примерно на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

По теме По Красной площади пройдут Терминаторы

По брусчатке Красной площади пройдут 120 образцов техники, включая новые. Главное внимание, очевидно, будет приковано к "страшным и ужасным" "Терминаторам", или боевым машинам поддержки танков, которые Минобороны все-таки примет на вооружение после испытания огнем в Сирии.

Кроме того, на параде покажут новейшую модификацию зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и защищенные автомобили "Тайфун-К", в которых так нуждается российская армия.

Ночные репетиции парада на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая. В эти дни, как обычно, на московских улицах появятся танки и ракетные комплексы стратегического назначения, на которые можно будет посмотреть вблизи. А 6 мая пройдет генеральная репетиция.