ВМФ скоро получит новейшую систему обнаружения вражеских субмарин

В России разработали уникальную систему поиска вражеских подводных лодок. Она очень маленькая, но очень мощная. Ее можно спрятать в обычном грузовом контейнере. Испытания новинки уже ведутся. После того как она начнет функционировать на кораблях и судах, враг не просочится к нашим рубежам.



Новейшая гидроакустическая станция (ГАС) получила название "Минотавр-ИСПН-М.2". Оборудование для обработки информации и места операторов умещаются в практически автономном модуле с очень скромными габаритами. Станция предназначена для установки на корветы проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в период военных действий, передают "Известия".

Принцип работы ГАС предельно прост. С движущегося корабля опускают в море на тросе антенну с гидрофонами. С ее помощью система собирает информацию о подводной обстановке. Компьютеры на борту судна обрабатывают полученные данные и немедленно сообщают, если по близости затаилась подозрительная субмарина.

На какое расстояние добивает сигнал гидрофонов – военная тайна. Но подобные системы предыдущего поколения умели засекать подводную лодку в радиусе 15 километров.

Для натовских войск наличие на относительно небольших российских патрульных кораблях такой техники станет большим сюрпризом. На днях американские эксперты пели дифирамбы модульным корветам проекта 22160, говоря о том, что у них "гениальный" дизайн. Каково же будет удивление западных спецов, когда они узнают, что на корвете можно монтировать не только ударное вооружение вплоть до ракетных комплексов "Калибр", но и противолодочные и противоминные комплексы.

Концепция модульности сейчас в тренде на российском флоте. Так, плавучие боевые единицы можно делать универсальным оружием, запросто меняя набор функций в зависимости от обстановки. К тому же такая система значительно позволяет снижать издержки: нет нужды строить отдельные корабли для каждого типа задач.

"Наличие компактных ГАС позволит в угрожаемый период (непосредственно перед началом военных действий) быстро нарастить противолодочные возможности ВМФ за счет "перенастройки" модульных боевых кораблей, а также переоборудования гражданских судов", – сообщил директор проекта "ПИР-Центра" по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.

"Минотавр" может принести огромную пользу и в мирное время. Речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана. Такую систему можно поставить в обычном контейнере на палубе любого сухогруза, и никто ничего не заподозрит. А свою разведывательную работу техника будет выполнять исправно.

Обнаружение многоцелевых субмарин вероятного противника является очень важной для флота задачей. Ведь они представляют наибольшую опасность для прибрежных сил флота. Противолодочные корабли способны вытеснить врага из ближней морской зоны и обеспечить защиту побережья.

Патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны проекта 22160 строятся для ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе. Предполагается, что к 2020 г. четыре подобных корвета будут приняты в состав Черноморского флота РФ. Они займутся охраной территориальных вод, борьбой с пиратством, а также поддержкой более крупных кораблей в бою. В настоящий момент для них разрабатывают модульные (сменные) системы вооружения.