В Анкару летит генсек НАТО

Североатлантическому альянсу понадобился знаменитый аэродром "Инджирлик", на котором по данным СМИ, еще со времен холодной войны хранятся атомные бомбы B-12.

Теперь глава НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Анкару 16 апреля обсудит использование авиабазы "Инджирлик" для возможного нанесения ударов по Сирии. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

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Этот вопрос для Турции крайне болезненный. Летом прошлого года "Инджирлик" покинули немецкие самолеты из-за политических разногласий Берлина и Анкары. Тогда же в турецких СМИ появилась информация, что Анкара может закрыть авиабазу для США из-за приостановки выдачи американских виз гражданам Турции. Позже отношения двух стран обострились еще больше из-за курдского вопроса. Как известно, американцы в Сирии поддерживают курдов, которых турки считают террористами.

Операция турецких вооруженных сил в Сирии "Оливковая ветвь" вызывает много вопросов у Вашингтона. Это, а заодно и отношения с альянсом, полноправным участником которого является Турция, будет обсуждать Столтенберг с местными властями.

По мнению экспертов, Анкара не будет портить отношения с НАТО, а все споры сторон – скорее разновидность политического торга. Как участник альянса Турция должна предоставить свой аэродром для самолетов НАТО, которые принимают участие в военной операции.

Турция граничит с Сирией, поэтому Инджирлик очень удобное место для дислокации бомбардировщиков и истребителей. Сейчас там базируется 10-е авиакрыло и 2-е командование ВВС Турции. А также 39-е авиакрыло ВВС США – всего порядка 5 тысяч человек.