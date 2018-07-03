В Грузии задержали убийцу русского пилота

Турки требуют выдать боевика

Грузинские полицейские по запросу Интерпола задержали гражданина Турции Серкана Куртулуша. По версии следствия, он причастен к расстрелу российского летчика Олега Пешкова, сбитого в Сирии в 2015 году. Пилот катапултировался, однако был убит огнем с земли.

Как пишет турецкая газета Hurriyet, Куртулуша задержали еще 29 июня и отправили в тюрьму в Рустави. По данным издания, Анкара уже запросила экстрадицию боевика. У турок с Куртулашом свои счеты – мужчину подозревают в создании преступной группировки, действующей в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и Измире. И кроме того, мужчина входит в число 18 человек, которых обвиняют в расстреле российского пилота во время его спуска с парашютом. Пешкова сбил турецкий истребитель F-16 в районе сирийско-турецкой границы, где "двадцать четвертый" наносил удары по боевикам. Турецкая сторона утверждала, что самолет вторгся в чужое воздушное пространство , однако в Москве это категорически опровергли. В любом случае, пилот остался б жив, если бы не боевики не расстреляли летчика.

Су-24М наносил удары по районам, где проживают туркоманы, которых в Анкаре считают этнически близким народом. На этих территориях находились боевики из ультраправой организации "Серые волки", которых и считают убийцами Пешкова. В нее входит и Куртулаш.

Гибель Олега Пешкова вызвала огромный общественный резонанс в России и нанесла серьезный урон российско-турецким отношениям, которые все же затем с трудом удалось наладить. Поначалу Москва запретила ввоз турецких продуктов, работодателям запретили нанимать граждан Турции. Однако позже Эрдоган выразил сожаление о сбитом самолете и выразил надежду, что "традиционно дружеские" российско-турецкие отношения все-таки восстановятся.

19 июля 2016 года летчиков F-16, сбивших российский самолет арестовали за участие в попытке госпереворота. Параллельно была объявлена охота на боевиков, расстрелявших летчика. Арест Куртулаша, его экстрадиция в Турцию и наказание несомненно вызовет одобрение в Кремле.