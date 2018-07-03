Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Грузии задержали убийцу русского пилота

Су-24М. Фото: flickr.com/usnavy
Турки требуют выдать боевика

Грузинские полицейские по запросу Интерпола задержали гражданина Турции Серкана Куртулуша. По версии следствия, он причастен к расстрелу российского летчика Олега Пешкова, сбитого в Сирии в 2015 году. Пилот катапултировался, однако был убит огнем с земли.

Как пишет турецкая газета Hurriyet, Куртулуша задержали еще 29 июня и отправили в тюрьму в Рустави. По данным издания, Анкара уже запросила экстрадицию боевика. У турок с Куртулашом свои счеты – мужчину подозревают в создании преступной группировки, действующей в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и Измире. И кроме того, мужчина входит в число 18 человек, которых обвиняют в расстреле российского пилота во время его спуска с парашютом.F-16 ВВС. Фото: wikipedia.orgПешкова сбил турецкий истребитель F-16 в районе сирийско-турецкой границы, где "двадцать четвертый" наносил удары по боевикам. Турецкая сторона утверждала, что самолет вторгся в чужое воздушное пространство , однако в Москве это категорически опровергли. В любом случае, пилот остался б жив, если бы не боевики не расстреляли летчика.

По теме

Су-24М наносил удары по районам, где проживают туркоманы, которых в Анкаре считают этнически близким народом. На этих территориях находились боевики из ультраправой организации "Серые волки", которых и считают убийцами Пешкова. В нее входит и Куртулаш.

Гибель Олега Пешкова вызвала огромный общественный резонанс в России и нанесла серьезный урон российско-турецким отношениям, которые все же затем с трудом удалось наладить. Поначалу Москва запретила ввоз турецких продуктов, работодателям запретили нанимать граждан Турции. Однако позже Эрдоган выразил сожаление о сбитом самолете и выразил надежду, что "традиционно дружеские" российско-турецкие отношения все-таки восстановятся.

19 июля 2016 года летчиков F-16, сбивших российский самолет арестовали за участие в попытке госпереворота. Параллельно была объявлена охота на боевиков, расстрелявших летчика. Арест Куртулаша, его экстрадиция в Турцию и наказание несомненно вызовет одобрение в Кремле.

 

Андрей ШЕРЫХАНОВ
новости партнеров
Загрузка...

ЧМ-2018 признали победой над Западом

Политики отказываются от бойкота, а имидж хозяйки мундиаля на мировой арене улучшается

Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей