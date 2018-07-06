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Искандеры "летят" в Курск

ОТРК Искандер. Фото: wikipedia.org
Ракеты "покрывают" половину Украины

Россия продолжает вооружять свои ракетные части комплексами, которые на Западе называют запрещенным договором РСМД. На вооружение 448-й ракетной бригады, дислоцированной в Курске до конца 2018 года поступят ОТРК "Искандер-М". В странах НАТО уверены, что российские комплексы способны наносить обычные и ядерные удары на расстоянии до 2000 км и по сути являются системами среднего радиуса действия. Хотя по официальным данным дальность ОТРК – 500 км.

ОТРК Искандер. Фото: wikipedia.orgБольше всего Североатлантический альянс тревожат "Искандеры", дислоцированные в Калининградской области, откуда они могут держать на прицеле даже Берлин. Западные военные эксперты уверены, что удары "Искандер-М" по мощности соизмеримы с массированной бомбардировкой самолетов НАТО.

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Как рассказал в интервью газете "Красная Звезда" командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Андрей Иванаев, на данный момент 448-я бригада осталась единственной в округе, на вооружении которой остались комплексы предыдущего поколения "Точка-У". И теперь они будут заменены на современные "Искандеры". Полностью перевооружение ракетных бригад на "Искандеры" планируется завершить в 2020 году.

Курские ОТРК будут отвечать за юго-западное направление, а применять будут в том случае, если войска НАТО решат использовать Украину как плацдарм для нанесения удара по России.


Александр ИЛЬИН
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