"Искандеры" будут сюрпризом для НАТО

В Москве ответили на призыв альянса делиться военными тайнами

Россия не собирается ставить в известность командование НАТО о том, где размещает свои ракетные комплексы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в четверг, 15 февраля.

Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг на заседании министров обороны Североатлантического совета в Брюсселе заявил, что Москва должна быть более открыта в вопросе размещения РК "Искандер" в Калининградской области.

"С какого перепугу? – возмутился Шаманов. – Это наша законная территория, что хотим, то и делаем. В отличие от них, которые зовут американцев и прочих недоброжелательных к нам людей", – передает РИА "Новости" слова депутата.

Аналогичный комментарий дал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. "Искандеры" появились там (в Калининградской области) в связи с тем, что НАТО расширяет свою военную активность вблизи наших границ. Поэтому если военная активность снизится и они эту компоненту будут удалять, у нас будет меньше поводов для озабоченности. Мы – и это главное – делаем это на своей суверенной земле. Тогда как системы ПРО США располагаются вдали от их границ, а воинский контингент находится вокруг всего периметра России", – цитирует сенатора RT.

Ранее сообщалось, что близ российских границ на западном направлении развернута целая американская дивизия. По данным Минобороны РФ, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США, а в Прибалтике размещена техника 3-й американской бригады. В Москве предупредили, что такие действия Запада могут повлечь за собой необходимые усилия РФ по обеспечению своей безопасности, в частности, размещение "Искандеров" в Калининграде.

Таким образом, Россия очень даже открыта и транспарентна, подчеркнул главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский. "Мы по международным договорам не обязаны никому ничего сообщать. И собственно "Искандеры" поступили в ракетную бригаду в Калининградской области в последнюю очередь. Мы до последнего надеялись, что хотя бы какой-то диалог с НАТО по поводу развертывания их существенных сил в Прибалтике и Польше можно будет наладить. Они этому не вняли. Теперь у нас появился железный аргумент", – приводят "Вести" мнение военного эксперта.

Из Калининграда комплекс "Искандер-М" перекрывает ракетами территорию Польши, часть Германии, почти всю территорию Латвии, Литвы и Эстонии, пояснил эксперт.