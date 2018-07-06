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Испанцы нашли нацистскую подлодку

German submarine U-966. Фото: wikipedia.org
Немцев потрепала авиация союзников

Эхо морской битвы в Атлантике, развернувшейся во время Второй мировой войны между Кригсмарине и союзниками никак не утихнет. У берегов Галисии испанские исследователи глубин после долгих поисков обнаружили немецкую подлодку U 966 Gut Golz, потопленную 10 ноября 1943 года у мыса Эстака-де-Барес.

Как пишет испанская газета Voz de Galicia, трое друзей – Эдуардо Лосада, Анксо Гонсалес и Йаго Абилейра – вели поиски в 2010 года и за все время совершили около десяти погружений, но удача улыбнулась только в конце июня. Первые обломки нашли на глубине 14 метров, с остальными пришлось повозиться подольше. Рядом были обнаружены остатки самолета ВВС Великобритании, что вполне логично.

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Согласно документам, подлодку атаковал британский бомбардировщик Wellington 612-й эскадрильи, а затем к атаке присоединились американские B-24 Liberator из состава эскадрилий VB-103 и VB-110. Капитан U 966 Экхард Вульф на полном ходу направил лодку к берегам Испании, но не дотянул.

B-24 Liberator.  Фото: wikipedia.orgПо одной из версии, когда немцы поняли, что высокотехнологичная на тот момент лодка достанется врагу, то сами затопили ее и скрылись на территории Испании. Большую часть экипажа – 42 человека из 50 удалось спасти. То есть фактически немцы провели успешную спасательную операцию, а лодку нашли только сейчас. Будут ли ее поднимать испанцы, пока неясно. Если немцы ее взорвали, то скорее всего, 67-метровая субмарина представляет из себя груду металла на дне.


Александр ИЛЬИН
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