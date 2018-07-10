В России разработали радар-убийцу стелсов

РЛС опробуют в деле через несколько лет

Сказать, что отношение западных экспертов к российскому истребителю пятого поколения Су-57 неоднозначное, значит, не сказать ничего. То самолет называют "F-22 для бедных", то чуть ли не основной угрозой для авиации НАТО. Слабым звеном "пятьдесят седьмого" зарубежные спецы считают не двигатели или вооружение, а радар. По их мнению, он значительно уступает американскому аналогу, который строит на F-35. Поэтому, даже проигрывая в скорости, "тридцать пятый" раньше обнаружит Су-57 и уничтожит его ракетой "воздух-воздух".

Но недавнее заявление пресс-службы концерна РТИ о том, что компания разрабатывает радиофотонные РЛС для истребителей шестого поколения, на Западе восприняли очень серьезно. По мнению авторов журнала The National Interest, именно эти локаторы могут стать убийцами американских стелсов, которые будут на них хорошо видны.

РЛС максимально широкого X-диапазона позволяет получить радиолокационный сигнал за счет преобразования энергии лазера в фотонном кристалле. Испытания показали, что это позволяет увидеть цель гораздо раньше. Причем на выходе получается практически фотографическое изображение.

Уже в этом году концерн завершает научно-исследовательскую работу по созданию макета радиофотонного локатора. А через несколько лет первые РЛС нового поколения планируется испытать на беспилотниках, а затем и на истребителях шестого поколения, если такие, конечно, у России будут.



Работа над радиофотонным радаром ведется не только в России. Так, в 2014 году в Италии стратовал проект PHDtonic, который финансировало государство. Итальянцы также использовали радиофотонный радар вместо традиционного и испытали технологию на кораблях.

Специалисты констатировали, что новая РЛС позволяет получить более точные координаты объекта, и само изображение четче. Еще один плюс – удается обнаружить мелкие объекты на больших расстояниях, так как система производит меньше шума, чем обычная станция.

Активно занимаются разработкой радиофотонного радара и в Китае. Одно из важных преимуществ такой РЛС в ее компактных размерах, что делает комплекс крайне удобным для использования в авиации.

Единственная проблема для России – страна еще далека от создания истребителя шестого поколения. Даже Су-57 никак не примут на вооружение – испытания продолжаются до сих пор, так как самолет сильно отличается от "сушек" предыдущих моделей, а само производство этих самолетов – очень дорогое.

И главное, Су-57 радиофотонную РЛС все равно не получит. Истребитель оснащен Н036 "Белка", которую на Западе считают слабой по сравнению с американскими.



