Корейцы поднимут русский крейсер с золотом

Корабль затонул во время войны 1905 года

На дне Японского моря нашли геройски сражавшийся в битве при Цусиме русский крейсер "Дмитрий Донской". Находка напоминает о печальной странице в российской истории, когда в ходе одного сражения была разгромлена целая эскадра.

Как сообщает агентство Yonhap, корабль обнаружила южнокорейская компания Shinil Group на глубине 434 м, примерно в километре от острова Уллындо. Он хорошо сохранился, и теперь главная интрига заключается в том, есть ли на нем 200 т золота, которые якобы перегрузили на него в ходе одного из главных сражений русско-японской войны. Об этом неоднократно писали в СМИ, однако проверить эту информацию до сих пор не удавалось.

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Компания надеется поднять крейсер на поверхность, тем более что верхняя палуба осталась практически нетронутой, как и броня на корпусе, который все же сильно пострадал от снарядов.

Но глубина почти в полкилометра может стать серьезным препятствием, так как придется использовать манипуляторы. К слову, забрать с корабля золото будет намного проще, если оно там, конечно, есть.

В 1905 г., когда "Дмитрий Донской" после неравного боя с японскими крейсерами шел во Владивосток вместе с миноносцами "Бедовый" и "Грозный", их группу нагнал сильно потрепанный в сражении миноносец "Буйный". На нем находился раненый адмирал Зиновий Рождественский и его штаб. Всех людей с "Буйного" пересадили на "Дмитрия Донского", а сам адмирал пересел на "Бедовый". О том, грузили ли золото на "Донского" с "Буйного", история умалчивает, однако теоретически такое могло быть, но конечно, не в количестве 200 тонн. Водоизмещение "Буйного" всего 440 тонн.

Можно предположить, что золото было погружено раньше. Но это означает, что боевой крейсер вступил в сражение при Цусиме с большим ценным грузом, и в это тоже верится с трудом.

Моряки "Дмитрия Донского" сражались при Цусиме как львы. Сначала вместе с крейсером "Владимир Мономах" корабль прикрывал лишившуюся в ходе боя управления "Аврору" и более быстроходные крейсеры "Олег" и "Жемчуг". И только когда те ушли на безопасное расстояние, "Дмитрий Донской", дождавшись ночи и погасив огни, 9-узловым ходом пошел во Владивосток.

После встречи с "Бедовым" "Дмитрий Донской" прикрыл и его. Адмирал и его штаб ушли во Владивосток. И тихоходный корабль, построенный в 1883 г., догнали шесть японских крейсеров. "Дмитрий Донской" дал бой, подбил два вражеских корабля, но получил серьезные пробоины.



Несмотря на это, за ночь удалось перевезти на берег экипаж самого "Донского", "Буйного", а также затонувшего броненосца "Ослябя". Был среди перевезенных и капитан "Донского" капитан 1-го ранга Иван Лебедев. Позже он скончался в плену.

Утром старший офицер отвел крейсер от берега, открыл кингстоны – клапаны, перекрывающие доступ воды, и крейсер пошел на дно, так и не спустив Андреевского флага.

Таким образом, даже без золота "Дмитрий Донской" представляет огромный интерес для историков. А для русских моряков так и вовсе предмет гордости. Как вариант, корабль или его часть могли бы пополнить коллекцию музея.