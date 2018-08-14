Россия реализует смелый советский проект

Летчики получат "винтокрылого гиганта"

В России решили построить многовинтовой вертолет с гибридной силовой установкой, возвратившись, таким образом, к уже построенным при СССР огромным винтокрылым машинам, вроде "Гомера" Ми-12.

Как сообщает РИА "Новости", облик будущего вертолета проработают до конца этого года. Будет он похож на так и не состоявшегося ракетоносца Ми-12 или вовсе на футуристичный Ми-32 с тремя винтами, пока непонятно. Известно только, что в целях экономии топлива вертолет оборудуют гибридной установкой, то есть часть энергии машина будет получать благодаря электричеству.

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Похожие разработки уже ведутся на Западе. В частности, французская компания Safran сейчас работает над таким гибридным вертолетом. В нем дополнительная мощность на вал несущего винта в режиме висения или в критической ситуации будет передаваться от электромотора. По данным разработчика, технология позволит сэкономить до 10-15% топлива.

Как известно, современные вертолеты спроектированы с учетом принципа избыточности. В них заложен определенный ресурс на случай аварийной ситуации, например, непредвиденного падения мощности силовой установки или отказа одного из двигателей. Поэтому вертолеты получаются тяжелее и более габаритными. Так вот гибридная установка позволит существенно снизить массу. Особенно, если это многовинтовой вертолет.

Кроме того, французы планируют использовать электрический привод хвостового стабилизирующего винта. Он будет работать от генератора, который, в свою очередь, питает основной двигатель. В результате получается отказаться от части трансмиссии и опять же снизить вес.

Гибридные силовые установки в будущем планируют ставить не только на вертолеты, но и на самолеты. Разработкой таких двигателей занимаются гиганты Airbus и Siemens. Предполагается, что их будут ставить на ближне– и среднемагистральные самолеты. Первый этап проекта планируется завершить уже в 2020 году.



Новый российский вертолет вряд ли будет таким огромным как Ми-12 и тем более Ми-32, который так и остался на стадии готового проекта. Скорее всего, будет спроектированы машина схожая по размерам с американским "Чинуком" и российским Ми-26. Машину можно будет использовать как для перевозки десанта, так и транспортировки грузов.