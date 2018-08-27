Секретное оружие НАТО угрожает подлодкам РФ

Бомбы-магниты наводили ужас на советских моряков

По мере того, как в воды Атлантики вернулась холодная война, и в глубинах, как прежде, рыщут хищные подлодки, на Западе и в России вспомнили про секретные разработки, которые так и не успели довести до конца.

Общеизвестный факт, что российская торпеда с ядерной силовой установкой "Посейдон" – это, по сути, советский проект Т-15 академика Сахарова, который был заморожен, но спустя десятилетия обрел второе рождение. А теперь и англичане подумывают вернуться к секретной разработке времен холодной войны, благодаря которой надеялись раз и навсегда покончить с советскими подлодками.

Речь идет о "бомбардировке" специальными "висячими магнитами". Боеприпасы намертво цеплялись к стальному корпусу субмарины и стучали по обшивке, лишая лодку главного оружия – скрытности. Субмарина начинала шуметь, как "подводный оркестр", после чего ее засекал практически любой гидролокатор, как корабельный, так и авиационный.

Магниты сбрасывали с самолета в предполагаемый район нахождения подлодки, за один сброс покрывался достаточно большой квадрат, а так как магниты сами по себе были дешевые, противолодочная авиация могла "обработать" просто огромные участки, и возможность зацепить подлодку была достаточно велика. Уже тогда в альянсе понимали, что ядерная бомбардировка может привести к необратимым последствиям, и лучше проработать другие способы борьбы.

Американский журнал The National Interest описывает совместные учения британских и канадских ВМС, когда моряки успешно испытали магниты.



В конце 1962 г. британская подлодка HMS Auriga возвращалась в Шотландию после боевого патрулирования в зоне Карибского кризиса, который едва не привел к третьей мировой войне. Но спокойно вернуться в порт приписки экипажу не дали, отправив лодку на трехнедельные учения.

Тогда Великобритания помогала канадцам создавать собственные военно-морские силы, поэтому совместные маневры были не редкостью, была даже создана 6-я англо-канадская эскадра, действовавшая недалеко от берегов Кубы.

Самолет ВВС Канады вооружили магнитными бомбами, и он принялся охотиться на HMS Auriga. Один из сбросов оказался удачным, и эффект был поразительным. Магниты начали барабанить по корпусу субмарины, передавая гидролокатору четкий сигнал. В итоге канадцы знали о каждом шаге перемещения подлодки. Когда HMS Auriga всплыла, оказалось, что магниты закрыли отверстия, через которые из лодки выходила вода, что вызвало нарушение работы системы.

У британского экипажа не получалось отцепить магниты, в итоге это получилось сделать только на базе в Галифаксе, да и то с большим трудом и с привлечением немалых средств. Фактически лодка была выведена из строя и длительное время не могла принимать участие ни в боевых действиях, ни в учениях.

По данным зарубежных СМИ, несколько раз самолеты НАТО зацепили магнитными бомбами и советские подлодки проекта 641 или "Фокстрот" по классификации альянса. Именно они участвовали в операции ВМФ СССР "Кама" по прорыву морской блокады Кубы, организованной США. Сообщается, что после попадания советские подлодки были потрясены шумом от магнитов и вернулись на базу, так и не завершив свои миссии.



В настоящее время бесшумность является одним из главных преимуществ подлодки, и магниты могут полностью свести его на нет. Миллионные вложения на уникальные технологии могут обесцениться обычными магнитами, которые начнут барабанить по корпусу субмарины. Главной задачей станет попасть по подлодке. В НАТО свернули учения с магнитами, так как посчитали их слишком "грязными", страдала окружающая среда, и создавался риск для гражданских судов, которые также могли пострадать – фактически это были "ковровые бомбардировки". Однако в условиях большой войны, думать об этом вряд ли будут.