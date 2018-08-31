В Арктике назревает конфликт

В Минобороны допустили возможность войны на Крайнем Севере

О том, что Арктика с ее запасами полезных ископаемых может стать яблоком раздора между мировыми державами в ближайшем будущем, разговор идет давно. Поэтому Россия уже несколько лет активно укрепляет свои базы на Крайнем Севере и разрабатывает арктические виды вооружения вроде ЗРК "Тор-М2ДТ", попутно упрекая США в излишнем интересе Пентагона к Скандинавии.

Но в пятницу о возможном конфликте открыто заговорили на коллеги Минобороны. Глава российского ведомства Сергей Шойгу прямо сказал, что Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. И это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе.

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Ранее о своих претензиях на Арктику заявила Великобритания. Депутаты парламента посчитали, что Королевству нужно наращивать военное присутствие вдоль Арктического побережья, так как очень скоро из-за глобального потепления Крайний Север станет одним из главных нефтегазовых регионов.

По словам Шойгу, сейчас в северных широтах, кроме российских, действуют ледоколы Южной Кореи, США, Германии и Китая.

Наиболее активны американцы, которые давно подбираются к Арктике через Осло. Морские пехотинцы уже прописались в скандинавской стране, и с каждым годом их совместные учения с Вооруженными силами Норвегии становятся только еще более масштабными. Плюс США всерьез задумались о строительстве собственного крупного ледокольного флота, чтобы составить конкуренцию России, долгое время остающейся хозяйкой Северного морского пути. Вашингтону, привыкшему к мировой гегемонии, это очень не нравится. Пентагон начал больше уделять внимания учениям подлодок в Арктической зоне. А Россия в ответ вернула полеты противолодочных Ту-142 над Северным Ледовитым океаном.