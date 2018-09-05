Туполев возвращает гражданский сверхзвук

Самолет послужит для богатых

Споры о целесообразности возрождения гражданских сверхзвуковых авиалайнеров, которые за считанные часы перелетают из Лондона в Нью-Йорк, не утихают до сих пор.

По сути, эти проекты были успешны, особенно французский "Конкорд", который эксплуатирвался более четверти века. Российскому Ту-144 повезло меньше – он работал лишь на рейсе Москва – Алма-Ата. Но и на него билеты разлетались за несколько часов, хоть и стоили дороже обычных.

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Полет на сверхзвуке был опаснее обычного. Просто потому, что самолет летел быстрее. Ряд авиакатастроф, безусловно, внес свою лепту в отказ от этих красивейших лайнеров, падали и другие самолеты. Была и другая причина.

Ту-144 не окупал себя, потому что рейсов было мало. Вдобавок авиадиспетчеры каждый раз "сидели на ушах". Дело в том, что резерва топлива у самолета не было, и если бы основной аэропорт в Алма-Ате не принимал, а ташкентский закрылся по метеоусловиям, сажать гражданского "Белого лебедя" было бы некуда.

Несколько лучше ситуация обстояла с "Конкордами", но и они давали прибыль только на чартерных рейсах, которые нередко заказывали первые лица государств. Рейсовые перевозки были для французов вопросом престижа.

Скорее поэтому, то есть по экономическим соображениям, самолеты так и не вернулись. И в последнее время на Западе и в России, похоже, нашли выход – небольшой сверхзвуковой лайнер, который можно использовать как частный самолет или воздушное судно исключительно для чартеров.



Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на заместителя гендиректора ПАО "Туполев" Валерия Солозобова, предприятие завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету. Пока у него нет названия, но известно, что летать он сможет со скоростью 1,9 тыс. км/ч на высоте 11 километров.



Таким образом, это будет такой компромиссный вариант между обычным пассажирским самолетом и Ту-144, который фактически был то ли дальним перехватчиком, то ли стратегическим бомбардировщиком со скоростью 2,5 тыс. км/ч и потолком в 20 километров. Неслучайно на его базе создали Ту-160.

Важно, что новый самолет будет намного меньше Ту-144. Его взлетная масса составит 70 т, на борт смогут подняться 30 пассажиров, это притом, что на "Конкорде" летало по 144 человека, а на "сто сорок четвертом" – 80.

По словам Солозобова, на данный момент КБ "Туполева" работает по проекту с ведущими научными организациями страны ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, КБ "Авиадвигатель", то есть настроены в компании совершенно серьезно.



В "Туполеве" утверждают, что стоимость самолета в первые годы производства будет ненамного выше дозвукового дальнемагистрального Ту-214, который сейчас выпускается в Казани.

Параллельно с российскими конструкторами сверхзвуковой гражданский авиалайнер разрабатывают и американцы из Boom Technology. Их XB-1 рассчитан на 45-55 мест, а предполагаемая скорость авиалайнера – 2,3 тыс. км/час. Однако у компании возникли финансовые трудности, и презентация самолета была отложена до 2023 года.

Аналогично отложила полет своего "бизнесджета" Aerion AS2 и корпорация Aerion вместе с Lockheed Martin. Неясно, когда полетит Spike S-512. Частные компании стокнулись с огромными затратами на двигатели и проведение испытаний. Поэтому судьба этих самолетов до сих пор под вопросом, в том числе будущего детища "Туполева".