Новый истребитель РФ будет сбивать F-22

Российские ученые бьются над новым радаром

На Западе не слишком жалуют российский истребитель пятого поколения Су-57, который даже уничижительно называют "F-22 для бедных", отдавая предпочтение Су-35С. Однако следующий самолет, уже шестого поколения, вызывает у зарубежных экспертов намного больше беспокойства, хотя его пока еще нет в железе.

Дело в том, что новый российский истребитель и его беспилотный "помощник" оборудуют так называемым радиофотонным радаром. Благодаря ему самолет сможет засечь F-22, F-35, B-2 и вообще любой стелс, так как на выходе получается практически фотографическое изображение.

Над этим принципиально новым радаром в настоящее время работает концерн "Радиоэлектронные технологии" (АО КРЭТ). Предполагается, что радиофотонный радар будет обладать настолько большим диапазоном и разрешением, что позволит создать трехмерное изображение цели. Макет радара Х-диапазона КРЭТ готовятся представить уже в этом году, а через несколько лет компания планирует построить легкие радиофотонные радары для беспилотников.

Аналогичными разработками занимается Китай. В частности, ученые Поднебесной придумали, как решить проблему преобразования сигнала, когда он поступает в традиционный радиолокационный приемник. Пока это мешает засекать стелс-самолеты в режиме онлайн.



Как пишет The National Interest, китайские ученые решили использовать интегральный электрооптический модулятор, который в четыре раза увеличивает низкочастотный сигнал, в результате чего получается широкополосный сигнал LFM. Затем в приемнике уже широкополосный LFM-сигнал преобразуется в низкочастотный сигнал.

Тем не менее пока все эксперименты проводятся в лабораторных условиях на громоздком оборудовании. Пока радиофотонного радара, который мог бы поместиться на истребителе, не существует, но это дело нескольких лет. Все это хорошо понимают и в США, поэтому тоже активно разрабатывают самолеты следующего поколения, а недавно проект своей машины представили и европейцы.

Правда, по оценке экспертов, новые самолеты появятся не раньше 2025 года. Но это не такое уж и далекое будущее.