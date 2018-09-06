Торговля вооружением идет полным ходом, несмотря на санкции

Вашингтон и Москва продолжают заключать друг с другом торговые сделки в разгар санкционной войны. На это обратили внимание немецкие журналисты. Сложившаяся ситуация кажется им несправедливой, ведь США оказывают на Европу огромное давление в вопросе антироссийских санкций и запрещают ей иметь дело с Россией.



Соединенные Штаты "не избегают контактов" с РФ, "заключая свои собственные сделки", отмечает издание Handelsblatt. "Об этом свидетельствует щекотливая ракетная сделка: американский аэрокосмический и оборонный концерн Orbital ATK закупил четыре ракетных двигателя у российского государственного холдинга "Энергомаш", – говорится в материале Андре Баллина.

Без российских двигателей американцы не смогли бы отправлять на орбиту грузовые корабли, которые занимаются снабжением Международной космической станции (МКС). Станция не является военным проектом, но Конгресс постоянно критиковал Пентагон "за зависимость от российских ракетных технологий".

Однако когда законодатели поняли, в какую сумму Штатам обойдется строительство собственного ракетного двигателя, их пыл поутих. Баллин привел оценки экспертов, согласно которым разработка может стоить порядка $3 миллиардов. "В данном случае коммерция, судя по всему, взяла верх над политикой", – предположил журналист.

Другим проявлением игры не по правилам стали переговоры между Вашингтоном и Москвой о закупке для американских служб безопасности ручного огнестрельного оружия, произведенного у "злейшего врага". "Речь идет о российских пистолетах типа "Оса", которые относятся к категории "нелетальное оружие". С 2016 г. они находятся на вооружении полицейских штата Аризона", – уточнил немец.

Вашингтон проявил незаурядную ловкость и изворотливость в санкционном вопросе. Американцы используют введенные против российских компаний ограничения как рычаг экономического и политического давления и принуждают следовать их примеру своих заграничных союзников. Но в тех случаях, когда дело касается финансовых интересов США, в санкционном заборе образуется лазейка, через которую американцы спокойно проворачивают дела.

В публикации Handelsblatt отмечается, что производитель "Осы" концерн "Техмаш" встречается только в санкционном списке ЕС. Ясное дело, что в него российскую компанию внесли по инициативе Вашингтона. Черный список американцев значительно длиннее, но там никакого "Техмаша" нет, поскольку это помешало бы им выгодно покупать необходимое оружие.

"Это исключение подрывает принципиальность, которую демонстрируют в вопросе санкций в остальных случаях. Возможно, это одна из причин, почему в Европе велико противостояние предписаниям из Белого дома, касающимся двухсторонних энергетических проектов (ЕС) с Россией", – резюмирует автор статьи.