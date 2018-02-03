С Россией никто не хочет торговать за рубли

Непривлекательность российской валюты для международных торговых сделок объясняется несколькими причинами

Идея торговли с внешними партнерами за рубли, давно и старательно преподносимая правительством РФ в качестве альтернативы торговли за доллары и евро, потерпела окончательное фиаско. И самое печальное, что торговать с Россией за ее национальную валюту отказались не западные страны (там данная тема даже не рассматривается), а ближайшие партнеры по БРИКС.

По последним данным, доля рублевых расчетов в импортных сделках со странами БРИКС упала в полтора раза: с 5,8% в 2013 году до 3,7% в 2017-м. Китай сократил долю рублевых контрактов в 2017 до 2,7%, что делает ее сопоставимой со статистической погрешностью. Наибольшую рублевую долю в контрактах с Россией сохраняет Индия (это объясняется сложной системой поставок туда российского оружия и обслуживания уже поставленной техники), но и там, если в 2013 году в рублях оплачивалось 24,1% поставок, то в 2017 году их доля сократилась до 20,8%.

В чем причина такого нежелания наших партнеров использовать в расчетах национальную валюту РФ?

"С Россией не хотят торговать за рубли по нескольким причинам, - пояснил "Yтру" вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. - Во-первых, рубль крайне волатильная, изменчивая валюта. Достаточно вспомнить 2008 или 2014 годы, когда рубль падал к доллару и евро в два и более раза. Никаким нашим внешнеторговым партнерам не нужны подобные риски. Во-вторых, экономика России - это 1,7% общемировой. Наша доля в глобальной торговле слишком мала, чтобы наша валюта, которая еще сильно зависит от цен на нефть, представляла интерес".

Но главное в том, что купить что-либо на российскую валюту можно только в самой России, тогда как на доллар, фунт, евро, иену или швейцарский франк можно купить практически все и везде.

В основе свободной конвертируемости валют тех или иных стран лежит их экономика, производящая товары и услуги, соответствующие самым высоким требованиям. Котироваться на рынке будет валюта той страны, которой всегда есть что предложить своим соседям и партнерам. Допустим, продавец из Швейцарии с удовольствием берет в оплату поставленного им на рынок оригинального высококачественного сыра японскую иену, так как он понимает, что на эту валюту можно купить не менее качественные японские машины и оборудование.

Впрочем, определенные оговорки имеются и тут. Дело в том, что свободное конвертирование валюты накладывает на страны и их центробанки довольно жесткие требования.

Именно по этой причине в число основных мировых валют до сих пор не входит китайский юань: власти КНР всеми силами препятствуют укреплению юаня, считая сильную национальную валюту угрозой экспортному потенциалу страны.

Возвращаясь к России, разберем еще один пример. Довольно часто можно слышать следующее высказывание: а почему бы нам не продавать свои нефть и газ за рубли? На первый взгляд, предложение кажется вполне логичным, так как и нефть и газ являются товаром с абсолютным спросом во всем мире.

Однако в этом случае упускается вторая составляющая – уникальность товара. Увы, при всей своей востребованности, нефть и газ добывают не только в России, но и во многих других странах. А это значит, что если покупателю не захочется перед покупкой нефти приобретать еще и российский рубль, неся довольно заметные транзакционные издержки, он вполне может купить топливо у любого из сотни других поставщиков за доллары США, причем в большинстве случаев доллар не будет являться национальной валютой покупателя. Объяснение здесь простое: во-первых, помимо нефти, на американские доллары можно купить еще много различных других нужных товаров и услуг, а во-вторых, транзакционные издержки будут существенно ниже, чем по весьма экзотическому для мирового валютного рынка рублю.