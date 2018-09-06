Турки готовят площадку под С-400

Спецслужбы засекли подготовку к установке комплекса

Несмотря на угрозы США наложить на Турцию санкции в связи с приобретением российских ЗРК С-400, сомнений, что сделка сорвется, становится все меньше и меньше.

Как сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад спецслужб, судя по снимкам из космоса, турки уже подготовили бункеры и объект для пусков. И по мнению источника телеканала, конструкция ЗРК соответствует российскому С-400.

В конце августа президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что страна закупит зенитно-ракетные комплексы и не будет ни у кого спрашивать разрешение. Недовольны сделкой, прежде всего, США, которым не нравится, что страна НАТО приобретает российское оружие, которое не списывается в систему вооружений альянса. Некоторые "горячие головы" в Конгрессе даже потребовали отменить поставку Турции истребителей F-35, а также применить против Анкары новые санкции.

Однако похоже, в Турции этого уже не боятся, между двумя странами уже началась если не торговая война, то конфликт точно. США ввели санкции против Анакары из-за дела пастора Брансона. В ответ на это Эрдоган с трибуны призвал граждан отказаться от всего американского, после чего Интернет заполнили ролики, на которых турки разбивают "айфоны". Тем не менее, на F-35 в Турции очень и очень рассчитывают.