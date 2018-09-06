Турки готовят площадку под С-400
Несмотря на угрозы США наложить на Турцию санкции в связи с приобретением российских ЗРК С-400, сомнений, что сделка сорвется, становится все меньше и меньше.
Как сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад спецслужб, судя по снимкам из космоса, турки уже подготовили бункеры и объект для пусков. И по мнению источника телеканала, конструкция ЗРК соответствует российскому С-400.
В конце августа президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что страна закупит зенитно-ракетные комплексы и не будет ни у кого спрашивать разрешение. Недовольны сделкой, прежде всего, США, которым не нравится, что страна НАТО приобретает российское оружие, которое не списывается в систему вооружений альянса. Некоторые "горячие головы" в Конгрессе даже потребовали отменить поставку Турции истребителей F-35, а также применить против Анкары новые санкции.
Однако похоже, в Турции этого уже не боятся, между двумя странами уже началась если не торговая война, то конфликт точно. США ввели санкции против Анакары из-за дела пастора Брансона. В ответ на это Эрдоган с трибуны призвал граждан отказаться от всего американского, после чего Интернет заполнили ролики, на которых турки разбивают "айфоны". Тем не менее, на F-35 в Турции очень и очень рассчитывают.
Украинцы назвали главную причину потери Крыма
В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно
Шведы закроют "Северный поток - 2"
В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Киев обнаружил "крымское оружие" в Донбассе
- Максакову выдворяют с Украины
- Украина отдаст Донбасс России
НЛО
- Пришельцы нападут на Землю с Луны
- Пришельцы создадут из людей лекарства
- Разлетались: инопланетяне зачастили в США
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина