Битва за С-400: Америка выдвинула туркам ультиматум

Вашингтон будет сотрудничать с Анкарой на своих условиях

Соединенные штаты готовы работать с вновь избранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Однако делать это они собираются, соблюдая собственные правила. В частности, одной из приоритетных задач для США является предотвращение закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Турция стоит перед лицом непростых внешних и внутренних вызовов <…> Мы готовы работать с вновь избранным президентом Эрдоганом по этим вызовам. Но мы будем четко обозначать, что вопросы в наших двусторонних отношениях должны быть решены", – отметил он на слушаниях в сенате, сообщает РИА "Новости".

Чиновник назвал те вопросы, по которым США хотели-бы добиться решения. Среди них отказ от закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, достижение договоренностей в отношении сил, задействованных в Сирии и освобождение задержанных граждан США.

Также он перечислил причины, по которым Анкаре следует сотрудничать с Белым домом. В их числе оказались Россия, которая "увеличила свое военно-морское присутствие (в Средиземноморье), стремясь укрепить сферу влияния", а также уравновешивание Ирана и борьба с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

США настойчиво добиваются отмены решения о закупке Анкарой российских С-400. В противном случае Турции угрожает прекращение поставок американских высокотехнологичных вооружений, в том числе истребителей пятого поколения F-35 либо введение против нее санкций. Соответствующие два варианта оборонного бюджета находятся на рассмотрении Конгресса.

"Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций", – подтвердил помощник госсекретаря неизменность намерений США.

Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, узнав о содержании законопроектов заявил, что Анкара не будет отказываться от покупки у России зенитно-ракетных комплексов.

